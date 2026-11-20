जिले की पाटन पंचायत समिति के चुनाव परिणाम में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूर्ण बहुमत हासिल किया है। कुल 19 वार्डों में से कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं, भाजपा को 7 सीटों से संतोष करना पड़ा, जबकि एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की। चुनाव परिणाम के साथ ही पाटन पंचायत समिति में कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो गई है। कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए पंचायत समिति पर अपना दबदबा कायम किया है। दूसरी ओर, भाजपा को कांग्रेस के मुकाबले कम सीटें मिली हैं।