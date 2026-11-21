Rajasthan Panchayat Election Results 2026: राजस्थान पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद प्रदेश की ग्रामीण राजनीति में कई चौंकाने वाले समीकरण देखने को मिले हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में कांग्रेस ने कई जिलों में भाजपा को पीछे छोड़ते हुए अपनी स्थिति मजबूत की है। खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्रियों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में भी भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। अलवर, जोधपुर और बीकानेर में कांग्रेस ने बढ़त बनाई, जबकि अजमेर जिला परिषद में भाजपा बहुमत हासिल करने में सफल रही।