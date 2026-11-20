राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 27 अक्टूबर 2026 को अपने फैसले में आरपीएससी की चयन प्रक्रिया को वैध ठहराया था। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और न्यायाधीश संदीप तनेजा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया था कि भर्ती के लिए 27 नवंबर 2021 को जारी मूल विज्ञापन के समय लागू नियम ही प्रभावी होंगे। वर्ष 2022 में किए गए संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। खंडपीठ ने इसी आधार पर एकलपीठ का आदेश निरस्त कर मूल याचिका खारिज कर दी थी।