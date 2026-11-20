परिवार पर पहले से ही दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। पीहू का भाई गोविंद पिछले दो महीने से एक निजी अस्पताल में भर्ती है। दरअसल संस्कृत स्कूल में लंच टाइम के दौरान छठी कक्षा में पढ़ने वाले कुछ छात्र आपस में खेल रहे थे। इसी दौरान दो छात्रों ने गोविंद के दोनों हाथों पर सैनिटाइजर डाल दिया और एक अन्य छात्र ने माचिस की तीली से आग लगा दी थी। आग लगते ही गोविंद लपटों से घिर गया और उसका पूरा शरीर झुलस गया। हादसे के बाद से ही वह अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है।