Rajasthan Petrol Pump Raid Short Fuel Delivery 5 Nozzles Seized Jaipur Ajmer Inspection
अगर आप भी अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं, तो यह बड़ी खबर आपके लिए जरूरी है। राजस्थान में उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में पेट्रोल-डीजल देने के मामले सामने आए हैं। उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा प्रदेशभर में चलाए जा रहे सघन जांच अभियान के तहत बड़ा एक्शन लेते हुए 5 नोजल जब्त किए गए हैं और कुल ₹39,000 का जुर्माना लगाया गया है।
विभाग द्वारा 18 नवंबर को प्रदेशभर में कुल 58 पेट्रोल पम्पों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें 3 पेट्रोल पम्पों पर उपभोक्ताओं को कम मात्रा में ईंधन दिए जाने की गंभीर अनियमितता पकड़ी गई।
जांच टीमों ने जयपुर और अजमेर जिलों के पेट्रोल पम्पों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है:
|जिला
|पेट्रोल पम्प का नाम व स्थान
|पाई गई अनियमितता
|की गई कार्रवाई और जुर्माना
|अजमेर
|बीपी अजमेर पेट्रोल पम्प, दोराई
|प्रति 5 लीटर पर 30 मिलीलीटर कम पेट्रोल/डीजल और सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रदर्शित नहीं
|1 नोजल जब्त; कम मात्रा पर ₹10,000 + प्रमाण-पत्र न होने पर ₹1,000 (कुल ₹11,000 जुर्माना)
|जयपुर
|चौधरी सर्विस स्टेशन, चाकसू
|प्रति 5 लीटर पर 5 मिलीलीटर कम ईंधन और सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रदर्शित नहीं
|2 नोजल जब्त; कम मात्रा पर ₹10,000 + प्रमाण-पत्र न होने पर ₹500 (कुल ₹10,500 जुर्माना)
|जयपुर
|गोपाल पेट्रोलियम, चाकसू
|प्रति 5 लीटर पर 5 मिलीलीटर कम ईंधन और सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रदर्शित नहीं
|2 नोजल जब्त; कम मात्रा पर ₹10,000 + प्रमाण-पत्र न होने पर ₹500 (कुल ₹10,500 जुर्माना)
जयपुर जिले में कुल 11 पेट्रोल पम्पों की जांच की गई, जिनमें से 2 पम्पों के 4 नोजल जब्त करते हुए कुल ₹21,000 का जुर्माना वसूला गया।
विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से कम ईंधन उपलब्ध कराने या नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ यह सख्त अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
विभाग ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी भी पेट्रोल पम्प पर ईंधन की मात्रा में कमी या किसी अन्य प्रकार की अनियमितता का संदेह हो, तो तुरंत उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 14435 पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं।
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