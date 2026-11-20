निवर्तमान जिला प्रमुख रमा चोपड़ा हारीं, कांग्रेस के सुनील कुमावत जी
Jaipur Panchayat Chunav 2026 Live Updates: जयपुर में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव (Jaipur Panchayat Chunav 2026) की मतगणना शुरू होने के साथ ही ईवीएम के पिटारे खुलने लगे हैं और शुरुआती रुझानों व नतीजों की हलचल तेज हो गई है। जिले के 57 जिला परिषद वार्डों और 22 पंचायत समितियों के वार्डों की किस्मत का फैसला आज हो रहा है, जिस पर पूरे सियासी गलियारों और ग्रामीण मतदाताओं की नजरें टिकी हैं। पत्रिका डिजिटल पर सबसे पहले रीयल-टाइम अपडेट और नतीजों की जानकारी दी जा रही है—हालांकि, आधिकारिक पुष्टि के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट व जिला प्रशासन के आंकड़ों से मिलान अवश्य करें।
अगर आप पूरे राजस्थान पंचायत चुनाव के परिणामों को जानना चाहते है तो Rajasthan Panchayat Chunav 2026 Live Update पर देख सकते है।
जयपुर पंचायत चुनाव 2026 के परिणामों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहाँ कांग्रेस ने शानदार बढ़त बनाते हुए जिला परिषद में अपना बोर्ड बनाने की राह साफ कर ली है। ग्रामीण मतदाताओं के इस जनादेश ने जयपुर की सियासत का समीकरण पूरी तरह बदल दिया है, जिससे कांग्रेस खेमे में जबरदस्त उत्साह है।
चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है, जहाँ निवर्तमान जिला प्रमुख समेत पार्टी के कई दिग्गज प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा का गढ़ माने जाने वाले कई वार्डों में भी पार्टी अपनी पकड़ बचाए रखने में नाकाम रही, जिसका सीधा लाभ कांग्रेस को मिला है।
जयपुर की निवर्तमान जिला प्रमुख रमा चौपड़ा हारी। जयपुर जिला परिषद के वार्ड नंबर 18 से रमा चौपड़ा को कांग्रेस के सुनील कुमार कुमावत ने हराया
जयपुर जिला परिषद चुनाव में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहाँ जयपुर की निवर्तमान जिला प्रमुख रमा चौपड़ा को हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव परिणामों में यह नतीजा जिले की राजनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
जयपुर जिला परिषद के वार्ड नंबर 18 से मैदान में उतरीं रमा चौपड़ा को कांग्रेस प्रत्याशी सुनील कुमार कुमावत ने पराजित किया है। इस जीत के साथ ही सुनील कुमार कुमावत ने वार्ड नंबर 18 पर कब्जा जमा लिया है।
|वार्ड
|कौन जीता?
|वार्ड 1
|सुमन कुमारी सामोता (INC)
|वार्ड 2
|स्वाति यादव (INC)
|वार्ड 3
|पूरण मल (INC)
|वार्ड 4
|लक्ष्मण कुमार शर्मा (BJP)
|वार्ड 5
|गुड्डी जाट (INC)
|वार्ड 6
|संतोष यादव (BJP)
|वार्ड 7
|जय प्रकाश चौधरी (BJP)
|वार्ड 8
|शारदा (BJP)
|वार्ड 9
|संतोष (INC)
|वार्ड 10
|अंजू यादव (INC)
|वार्ड 11
|नारंगी देवी (INC)
|वार्ड 12
|मोहनलाल दादरवाल (BJP)
|वार्ड 14
|मालीराम (INC)
|वार्ड 15
|गीता सिंह (RLP)
|वार्ड 16
|श्रवण लाल झाझड़ा (INC)
|वार्ड 17
|मीनू यादव (BJP)
|वार्ड 18
|सुनील कुमार कुमावत (INC)
|वार्ड 19
|रामेशरी (BJP)
|वार्ड 20
|सुमन बरड़वाल (INC)
|वार्ड 21
|राजेंन्द्र कुमावत (BJP)
|वार्ड 22
|राजेश कुमार गुर्जर (BJP)
|वार्ड 23
|ममता देवी (INC)
|वार्ड 24
|बनवारी लाल (INC)
|वार्ड 25
|अंजू कुमारी कुमावत (INC)
|वार्ड 26
|मनराज देवी (INC)
|वार्ड 27
|रेखा बैरवा (INC)
|वार्ड 28
|यशवीर शूरा (INC)
|वार्ड 29
|रामावतार बैरवा (INC)
|वार्ड 31
|सुमन शर्मा (INC)
|वार्ड 32
|रेनू बैरवा (INC)
|वार्ड 33
|देवव्रत सिंह राजावत (BJP)
|वार्ड 34
|धर्मेन्द्र (INC)
|वार्ड 35
|सीताराम शर्मा (BJP)
|वार्ड 36
|कविता (INC)
|वार्ड 37
|रमेश चन्द मीना (INC)
|वार्ड 38
|चन्द्र प्रकाश (INC)
|वार्ड 39
|तनु शर्मा (INC)
|वार्ड 40
|राधेश्याम बैरवा (INC)
|वार्ड 41
|कलावती मीना (INC)
|वार्ड 42
|नीमा (INC)
|वार्ड 43
|लाली देवी (INC)
|वार्ड 44
|रेखा देवी (INC)
|वार्ड 46
|सीता मीना (INC)
|वार्ड 47
|सीता मीना (INC)
|वार्ड 48
|श्रवण कुमार गुर्जर (INC)
|वार्ड 49
|श्रवण कुमार मीणा (INC)
|वार्ड 50
|शंकर लाल जाट
सांगानेर पंचायत समिति
|वार्ड
|कौन जीता?
|वार्ड 1
|अर्जुन कुमावत (भाजपा)
|वार्ड 2
|मनोज चौधरी (आरएलपी)
|वार्ड 3
|प्रधान चौधरी (आरएलपी)
|वार्ड 4
|विमला (आरएलपी)
|वार्ड 5
|सीमा चौधरी (आरएलपी)
|वार्ड 6
|रोशन कुमार (RLP)
|वार्ड 7
|सरिता शर्मा (बीजेपी)
|वार्ड 8
|जितेंद्र कुमार चौधरी (कांग्रेस)
|वार्ड 9
|हंसा शर्मा (कांग्रेस)
|वार्ड 10
|नितेश धानका (RLP)
|वार्ड 11
|देवनारायण नायक (RLP)
|वार्ड 12
|पूजा (RLP)
|वार्ड 13
|मधू शर्मा (बीजेपी)
|वार्ड 14
|सुचित्रा देवी (कांग्रेस)
|वार्ड 15
|राजकुमार चौधरी (निर्दलीय)
|वार्ड
|कौन जीता?
|वार्ड 1
|ग्यारसीलाल (कांग्रेस)
|वार्ड 2
|रामफूल चन्द (कांग्रेस)
|वार्ड 3
|मधु देवी (कांग्रेस)
|वार्ड 4
|गोविन्द सिंह (निर्दलीय)
|वार्ड 5
|राधा मीना (कांग्रेस)
|वार्ड 6
|लक्की (कांग्रेस)
|वार्ड 7
|देशराज मीणा (बीजेपी)
|वार्ड 8
|रेनू (कांग्रेस)
|वार्ड 9
|आरती देवी (बीजेपी)
|वार्ड 10
|रेखा (बीजेपी)
|वार्ड 11
|मोनू (कांग्रेस)
|वार्ड 12
|कृष्ण कुमार शर्मा (बीजेपी)
|वार्ड 13
|बेदराज (कांग्रेस)
|वार्ड 14
|अशोक मुराडिया (कांग्रेस)
|वार्ड 15
|राजेश्वरी (कांग्रेस)
|वार्ड
|कौन जीता?
|वार्ड 1
|एकता बागड़ी (कांग्रेस)
|वार्ड 2
|मोनिका यादव (कांग्रेस)
|वार्ड 3
|सुभाष लांबा (RLP)
|वार्ड 4
|मंजू मीणा (RLP)
|वार्ड 5
|सुमन देवी (कांग्रेस)
|वार्ड 6
|सुमित्रा देवी (RLP)
|वार्ड 7
|ममता देवी (कांग्रेस)
|वार्ड 8
|चंद्रकांता (RLP)
|वार्ड 9
|बिरदूराम (RLP)
|वार्ड 10
|पुष्पलता (कांग्रेस)
|वार्ड 11
|शुभम (RLP)
|वार्ड 12
|रवि (कांग्रेस)
|वार्ड 13
|समोती (बीजेपी)
|वार्ड 14
|प्रकाशचंद (बीजेपी)
|वार्ड
|कौन जीता?
|वार्ड 1
|मोतीराम गोदारा (कांग्रेस)
|वार्ड 2
|कृष्णा यादव (बीजेपी)
|वार्ड 3
|रामनिवास रोलानिया (RLP)
|वार्ड 4
|घनश्याम यादव (कांग्रेस)
|वार्ड 5
|आशा शर्मा (निर्दलीय)
|वार्ड 6
|बिदाम देवी जाट (कांग्रेस)
|वार्ड 7
|मोनिका खोखर (कांग्रेस)
|वार्ड 8
|मदन (कांग्रेस)
|वार्ड 9
|रेखा उचेनिया (कांग्रेस)
|वार्ड 10
|ममता देवी (कांग्रेस)
|वार्ड 11
|लाडा (RLP)
|वार्ड
|कौन जीता?
|वार्ड 1
|संतोष कुमारी यादव (कांग्रेस)
|वार्ड 2
|ममता चौधरी (कांग्रेस)
|वार्ड 3
|कमला देवी कुमावत (कांग्रेस)
|वार्ड 4
|अंजू चौधरी (कांग्रेस)
|वार्ड 5
|नेहा चौधरी (RLP)
|वार्ड 6
|माली कुमावत (कांग्रेस)
|वार्ड 7
|कमलेश मारवाल (कांग्रेस)
|वार्ड 8
|श्रवण लाल वर्मा (बीजेपी)
|वार्ड 9
|लक्ष्मी देवी (बीजेपी)
|वार्ड 10
|कुंदन मल काला (बीजेपी)
|वार्ड 11
|अनिता देवी (बीजेपी)
|वार्ड 12
|विरेन्द्र कुमार कुमावत (कांग्रेस)
|वार्ड 13
|महेंद्र कुड़ी (RLP)
|वार्ड 14
|ममता कुमारी कुमावत (बीजेपी)
|वार्ड 15
|कमला देवी (कांग्रेस)
|वार्ड 16
|सुनिता चौहान (कांग्रेस)
|वार्ड 17
|मुकेश कुमार (कांग्रेस)
|वार्ड 18
|ममता ओला (कांग्रेस)
|वार्ड 19
|कुलदीप बागरी (बीजेपी)
यहाँ दिए गए डेटा से सांभर पंचायत समिति के विजयी उम्मीदवारों की सूची हिंदी टेबल फॉर्मेट में तैयार की गई है:
|वार्ड
|कौन जीता?
|वार्ड 1
|प्रधान गुजर (BJP)
|वार्ड 2
|कविता रेगर (INC)
|वार्ड 3
|सोहनी देवी (INC)
|वार्ड 4
|मन्दराज (BJP)
|वार्ड 5
|दशरथ सिंह (BJP)
|वार्ड 6
|लालचंद वर्मा (BJP)
|वार्ड 7
|अमर चन्द (BJP)
|वार्ड 8
|सुशीला देवी (INC)
|वार्ड 9
|मनोज यादव (BJP)
|वार्ड 10
|जुगल किशोर (BJP)
|वार्ड 11
|कुन्दन कुमार मीणा (BJP)
|वार्ड 12
|राहुलकुमार (BJP)
|वार्ड 13
|गोपाल (RLP)
|वार्ड 14
|पायल चौधरी (RLP)
|वार्ड 15
|सुरज्ञान बाना (RLP)
|वार्ड 16
|रतनी देवी (INC)
|वार्ड 17
|शान्ति देवी (INC)
यहाँ दिए गए डेटा से चौमूं पंचायत समिति के विजयी उम्मीदवारों की सूची हिंदी टेबल फॉर्मेट में तैयार की गई है:
|वार्ड
|कौन जीता?
|वार्ड 1
|सुशीला देवी (BJP)
|वार्ड 2
|किरण देवी मीणा (INC)
|वार्ड 3
|राम गोपाल मीणा (BJP)
|वार्ड 4
|बाबु लाल यादव (BJP)
|वार्ड 5
|ओमप्रकाश यादव (BJP)
|वार्ड 6
|सुभाष (BJP)
|वार्ड 7
|कैलाश चन्द्र (BJP)
|वार्ड 8
|महिमा देवी (INC)
|वार्ड 9
|सुशीला देवी (INC)
|वार्ड 10
|सुनिल सैनी (INC)
|वार्ड 11
|माया देवी (BJP)
|वार्ड 12
|राजू देवी (BJP)
|वार्ड 13
|सांवर मल जाट (BJP)
|वार्ड 14
|बबली देवी (INC)
|वार्ड 15
|चन्दा (INC)
|वार्ड 16
|प्रकाश हाटवाल (BJP)
|वार्ड 17
|रोशन लाल सैनी (INC)
|वार्ड 18
|रेखा जाजोरिया (INC)
|वार्ड 19
|विष्णु शर्मा (RLP)
|वार्ड 20
|राकेश चौधरी (RLP)
|वार्ड 21
|रानू कुमावत (BJP)
|वार्ड 22
|संतोष कुमार सैनी (INC)
|वार्ड 23
|सोहनी (BJP)
|वार्ड 24
|पंकज कुमार नागर (BJP)
क्या आप चाहते हैं कि मैं इस सूची से पार्टीवार विजेताओं की गिनती भी निकाल दूँ, या किसी अन्य पंचायत समिति के डेटा को इसी तरह व्यवस्थित करूँ?
|वार्ड
|कौन जीता?
|वार्ड 1
|अंजु शर्मा (INC)
|वार्ड 2
|बसंती देवी (IND)
|वार्ड 3
|कालु राम मीणा (RLP)
|वार्ड 4
|सविता शर्मा (BJP)
|वार्ड 5
|लेखराज जाट (RLP)
|वार्ड 6
|सुनिता जाट (RLP)
|वार्ड 7
|अनिता गुर्जर (INC)
|वार्ड 8
|मंजू देवी (INC)
|वार्ड 9
|लाड कँवर (IND)
|वार्ड 10
|किशन देवी (BJP)
|वार्ड 11
|ममता यादव (INC)
|वार्ड 12
|बाबूडी देवी (INC)
|वार्ड 13
|मनभरी (IND)
|वार्ड 14
|राधेश्याम बुनकर (IND)
|वार्ड 15
|मिश्री (INC)
|वार्ड
|कौन जीता?
|वार्ड 1
|जितेन्द्र मोहनपुरिया (INC)
|वार्ड 2
|समिरी (IND)
|वार्ड 3
|कविता देवी (INC)
|वार्ड 4
|संतरा गुर्जर (INC)
|वार्ड 5
|केसरी (INC)
|वार्ड 7
|मनी (BJP)
|वार्ड 8
|रामनिवास यादव (INC)
|वार्ड 9
|रामेश्वरी (INC)
|वार्ड 10
|सुरजभान जाट (INC)
|वार्ड 11
|गुलाबी देवी गुर्जर (INC)
|वार्ड 12
|गणपत राम यादव (INC)
|वार्ड 13
|बिदामी देवी (INC)
|वार्ड 14
|इंद्राज कुमार गूर्जर (INC)
|वार्ड 15
|गजेन्द्र चौधरी (IND)
|वार्ड
|कौन जीता?
|वार्ड 1
|पतासी देवी (कांग्रेस)
|वार्ड 2
|प्रिया चौधरी (कांग्रेस)
|वार्ड 3
|कुलदीप मीणा (बीजेपी)
|वार्ड 4
|पुरणी देवी (कांग्रेस)
|वार्ड 5
|मुकेश ताकर (कांग्रेस)
|वार्ड 6
|प्रेम कंवर (बीजेपी)
|वार्ड 7
|सीता देवी (बीजेपी)
|वार्ड 8
|सुरेश कुमार बिजारणियां (RLP)
|वार्ड 9
|मदन उर्फ पप्पू (कांग्रेस)
|वार्ड 10
|मोहन लाल (कांग्रेस)
|वार्ड 11
|संज्या देवी (RLP)
|वार्ड 12
|पूजा यादव (RLP)
|वार्ड 13
|कुलदीप सिंह यादव (कांग्रेस)
|वार्ड 14
|सांवर मल रैगर (कांग्रेस)
|वार्ड 15
|गीता देवी (बीजेपी)
|वार्ड 16
|जितेन्द्र कुमार मीणा (बीजेपी)
|वार्ड 17
|आशा रैगर (कांग्रेस)
|वार्ड 18
|तेजपाल सोलेरा (कांग्रेस)
|वार्ड 19
|अनिता देवी (कांग्रेस)
|वार्ड
|कौन जीता?
|वार्ड 1
|रामफूल (बीजेपी)
|वार्ड 2
|ममता शर्मा (कांग्रेस)
|वार्ड 3
|मुकेश कुमार मीना (कांग्रेस)
|वार्ड 4
|पूरण मल मीना (कांग्रेस)
|वार्ड 5
|सेडूराम (कांग्रेस)
|वार्ड 6
|लादू (बीजेपी)
|वार्ड 7
|सुमन देवी (कांग्रेस)
|वार्ड 8
|माया देवी (कांग्रेस)
|वार्ड 9
|प्रकाश चंद (निर्दलीय)
|वार्ड 10
|फूलचंद बलाई (बीजेपी)
|वार्ड 11
|मोतीराम बैरवा (कांग्रेस)
|वार्ड 12
|सरिता चौधरी (RLP)
|वार्ड 13
|बाबूलाल शर्मा (कांग्रेस)
|वार्ड 14
|लाली देवी (कांग्रेस)
|वार्ड 15
|रामधन मीणा (कांग्रेस)
|वार्ड 16
|मोहनलाल शर्मा (बीजेपी)
|वार्ड 17
|रिंकू मीना (कांग्रेस)
|वार्ड 18
|कैलाशी (कांग्रेस)
|वार्ड 19
|लाली (कांग्रेस)
|वार्ड 20
|मीरा (कांग्रेस)
|वार्ड 21
|महेंद्र कुमार शर्मा (RLP)
|वार्ड 22
|सुमन मीना (कांग्रेस)
|वार्ड 23
|ममता (कांग्रेस)
|वार्ड 24
|केशन्ती देवी (कांग्रेस)
|वार्ड
|कौन जीता?
|वार्ड 1
|मातादीन गुर्जर (कांग्रेस)
|वार्ड 2
|जलदीप सिंह गुर्जर (कांग्रेस)
|वार्ड 3
|रामसिंह यादव (निर्दलीय)
|वार्ड 4
|प्रिया खरेटिया (कांग्रेस)
|वार्ड 5
|ललिता गौरा (बीजेपी)
|वार्ड 6
|नवरतन बुनकर (RLP)
|वार्ड 7
|ममता देवी (कांग्रेस)
|वार्ड 8
|राकेश कुमार शर्मा (कांग्रेस)
|वार्ड 9
|विनीता राजावत (बीजेपी)
|वार्ड 10
|कजोड़ मल मीणा (निर्दलीय)
|वार्ड 11
|तारा देवी (कांग्रेस)
|वार्ड 12
|गुडडी मीणा (कांग्रेस)
|वार्ड 13
|प्रियंका शर्मा (कांग्रेस)
|वार्ड 14
|मुकेश कुमार मीणा (कांग्रेस)
|वार्ड 15
|सरोज मोहनपुरिया (कांग्रेस)
|वार्ड 16
|मुकेश यादव (निर्दलीय)
|वार्ड 17
|आशा देवी (निर्दलीय)
|वार्ड 18
|बाबूलाल मीणा (कांग्रेस)
|वार्ड 19
|सुगन चंद गुर्जर (निर्दलीय)
|वार्ड 20
|हंसा देवी (बीजेपी)
|वार्ड 21
|कलावती (कांग्रेस)
|वार्ड
|कौन जीता?
|वार्ड 1
|मातादीन गुर्जर (INC)
|वार्ड 2
|जलदीप सिंह गुर्जर (INC)
|वार्ड 3
|रामसिंह यादव (IND)
|वार्ड 4
|प्रिया खरेटिया (INC)
|वार्ड 5
|ललिता गौरा (BJP)
|वार्ड 6
|नवरतन बुनकर (RLP)
|वार्ड 7
|ममता देवी (INC)
|वार्ड 8
|राकेश कुमार शर्मा (INC)
|वार्ड 9
|विनीता राजावत (BJP)
|वार्ड 10
|कजोड़ मल मीणा (IND)
|वार्ड 11
|तारा देवी (INC)
|वार्ड 12
|गुडडी मीणा (INC)
|वार्ड 13
|प्रियंका शर्मा (INC)
|वार्ड 14
|मुकेश कुमार मीणा (INC)
|वार्ड 15
|सरोज मोहनपुरिया (INC)
|वार्ड 16
|मुकेश यादव (IND)
|वार्ड 17
|आशा देवी (IND)
|वार्ड 18
|बाबूलाल मीणा (INC)
|वार्ड 19
|सुगन चंद गुर्जर (IND)
|वार्ड 20
|हंसा देवी (BJP)
|वार्ड 21
|कलावती (INC)
|वार्ड
|कौन जीता?
|वार्ड 1
|मोती राम गोदारा (INC)
|वार्ड 2
|कृष्णा यादव (BJP)
|वार्ड 3
|रामनिवास रोलानिया (RLP)
|वार्ड 4
|घन श्याम यादव (INC)
|वार्ड 5
|आशा शर्मा (IND)
|वार्ड 6
|बिदाम देवी जाट (INC)
|वार्ड 7
|मोनिका खोखर (INC)
|वार्ड 8
|मदन (INC)
|वार्ड 9
|रेखा उचेनिया (INC)
|वार्ड 10
|ममता देवी (INC)
|वार्ड 11
|लाडा (RLP)
|वार्ड 12
|तारा कंवर (IND)
|वार्ड 13
|पिंकी शर्मा (IND)
|वार्ड 14
|राजू लाल मीणा (RLP)
|वार्ड 15
|मुकेश कुमार बालोटिया (INC)
|आरक्षण श्रेणी
|कुल आरक्षित वार्ड
|सामान्य / ओपन
|महिला आरक्षित
|सामान्य (अनारक्षित)
|29
|15
|14
|अनुसूचित जाति (SC)
|10
|5
|5 (वार्ड नं. 23, 27, 32, 36, 42)
|अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
|10
|5
|5
|अनुसूचित जनजाति (ST)
|8
|4
|4
|कुल योग
|57
|29
|28
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