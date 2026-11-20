एआइसीसी में राजस्थान के छह नेताओं को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। इनमें हेम सिंह शेखावत और विधायक डूंगरराम गेदर नए चेहरे हैं, जबकि धीरज गुर्जर, दानिश अबरार, जगदीश जांगिड़ और रेहाना रियाज को दोबारा मौका दिया गया है। हेम सिंह शेखावत वर्तमान में राजस्थान कांग्रेस सेवादल के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। वहीं, राजस्थान कोटे से पहले राष्ट्रीय सचिव रहे दिव्या मदेरणा, सांसद संजना जाटव और विजय जांगिड़ को इस बार जिम्मेदारी नहीं दी गई है।