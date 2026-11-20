जयपुर. फर्जी मुहर, बदला हुआ पासपोर्ट और नेपाल बॉर्डर के रास्ते चोरी-छिपे घुसपैठ- जयपुर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर हुई कार्रवाई में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जयपुर में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की निगरानी में चल रहे विशेष अभियान के तहत 14 विदेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेज (डिपोर्ट) दिया गया है। इस कार्रवाई के साथ ही इस साल जयपुर शहर से बाहर निकाले गए अवैध विदेशी नागरिकों की कुल संख्या 75 तक पहुंच गई है।