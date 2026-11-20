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जयपुर. फर्जी मुहर, बदला हुआ पासपोर्ट और नेपाल बॉर्डर के रास्ते चोरी-छिपे घुसपैठ- जयपुर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर हुई कार्रवाई में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जयपुर में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की निगरानी में चल रहे विशेष अभियान के तहत 14 विदेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेज (डिपोर्ट) दिया गया है। इस कार्रवाई के साथ ही इस साल जयपुर शहर से बाहर निकाले गए अवैध विदेशी नागरिकों की कुल संख्या 75 तक पहुंच गई है।
ताजा कार्रवाई में डिपोर्ट किए गए लोगों में सबसे ज्यादा थाईलैंड की 11 युवतियां शामिल हैं। इसके अलावा लाओस, नाइजीरिया और केन्या का एक-एक नागरिक भी इस लिस्ट में है। ये सभी बिना वैध दस्तावेजों या वीजा नियमों का उल्लंघन कर शहर के अलग-अलग हिस्सों में रह रहे थे।
जब सुरक्षा एजेंसियों ने इनके दस्तावेजों की बारीकी से जांच की, तो फर्जीवाड़े का बड़ा खेल उजागर हुआ। जांच में पता चला कि थाईलैंड की दो युवतियों ने अपने पासपोर्ट पर नकली इमिग्रेशन मुहर लगवाई थी और वे सीधे फ्लाइट के बजाय नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थीं। वहीं, एक नाइजीरियाई महिला ने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए लाइबेरिया के पासपोर्ट का इस्तेमाल कर भारत में एंट्री ली थी।
डिपोर्ट करने से पहले इन सभी से गहन पूछताछ की गई, जिसमें कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। पूछताछ के दौरान कुछ अन्य विदेशी नागरिकों के नाम भी सामने आए हैं, जिनका सीधा संबंध मानव तस्करी से जुड़े रैकेट से होने की आशंका है। अब खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां इन संदिग्धों की असली पहचान, उनकी मौजूदा लोकेशन और पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुट गई हैं।
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जयपुर सिटी के एफआरओ (FRO) अधिकारी धर्मेंद्र सागर ने स्थानीय कारोबारियों को सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने शहर के सभी होटल, गेस्ट हाउस, होमस्टे और स्पा सेंटर संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी विदेशी नागरिक के रुकने पर तुरंत 'फॉर्म-3' भरकर इसकी जानकारी पुलिस और प्रशासन को दें। नियमों को नजरअंदाज करने या जानकारी छिपाने वाले संचालकों के खिलाफ अब सीधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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