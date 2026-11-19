अलवर। बहरोड़ के बर्डोद में सड़क किनारे मिले युवक के शव के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक, पति की हत्या की साजिश में उसकी पत्नी ही शामिल थी। पत्नी ने पहले पति का एलआईसी में बीमा कराया और फिर अपने प्रेमी व उसके साथी के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। आरोपियों ने हत्या को सड़क दुर्घटना का रूप देने के लिए शव को बाइक पर रखकर बर्डोद टोल प्लाजा से कुछ दूरी पर सड़क किनारे फेंक दिया। पुलिस ने मामले में आरोपी महिला, उसके प्रेमी और प्रेमी के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है।