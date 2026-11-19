राजस्थान में कोटपूतली-बहरोड़ पुलिस ने अवैध हथियारों और इनामी अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ‘ऑपरेशन आर्म्स क्लीन’ में बड़ी सफलता हासिल की है। कोटपूतली-बहरोड़ जिले में अवैध हथियारों और इनामी अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। इसी के तहत बानसूर थाना पुलिस और जिला विशेष टीम (डीएसटी) ने संयुक्त कार्रवाई कर AM-8584 गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के सरगना अमन मीणा समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के कब्जे से 10 देशी कट्टे, 3 देशी पिस्टल, एक देशी रिवॉल्वर, 2 मैगजीन और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।