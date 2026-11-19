पहाड़ियों से पत्थर भरकर निकलने वाले ट्रैक्टर दिनभर सड़कों पर दौड़ते रहते हैं। इससे ग्रामीणों को अपने रोजमर्रा के कामों के लिए आने-जाने में दिक्कत होती है। रास्तों पर भारी वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन क्षेत्र में प्रभावी निगरानी नहीं होने से खनन करने वालों के हौसले बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो पहाड़ियों को और नुकसान हो सकता है।