सूचना मिलने पर अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने छात्रों को समझाने और प्रदर्शन समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन छात्र नेता अपनी मांगों पर अड़े रहे। इस दौरान छात्र नेता अंकित गुर्जर पुलिस की गाड़ी के आगे खड़े हो गए। पुलिस ने उन्हें वहां से हटाया। इसके बाद भी प्रदर्शन जारी रहने पर पुलिस दो छात्र नेताओं को गाड़ी में बैठाकर ले गई। उन्हें कॉलेज से करीब 100 मीटर दूर आरआर चौराहे पर छोड़ दिया गया। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हो गया। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो अगली बार प्रिंसिपल के घर के बाहर धरना दिया जाएगा।