अलवर में मन्नाका रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। वैशाली नगर थाना क्षेत्र के मन्नाका रोड पर हुए इस हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। इस हादसे में बागड़ तिराहा थाना क्षेत्र के गांव साड़ोली निवासी दिनेश प्रजापति (23) की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दिनेश अलवर कृषि उपज मंडी में प्याज बेचने आया था। अपना काम पूरा करने के बाद वह 200 फीट रोड होते हुए पैदल ही गांव लौट रहा था। इसी दौरान मन्नाका रोड के पास पीछे से आए एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी।