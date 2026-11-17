जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर की यह पोस्ट सोमवार को राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रही। छिल्लर ने 14 नवंबर को मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के ठीक बाद फेसबुक पर पोस्ट साझा की थी। इसमें उन्होंने खैरथल-तिजारा जिला परिषद के वार्ड 24 से चुनाव लड़ रहे पूर्व विधायक रामहेत यादव के बेटे सतीश यादव को जिले का पहला जिला प्रमुख बनने की अग्रिम बधाई दी।