सरिस्का टाइगर रिजर्व में मिली इस तितली को लेकर वन्यजीव प्रेमियों और प्रकृति के जानकारों में उत्सुकता है। क्षेत्र निदेशक संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि आकर्षक वन तितली कॉमन नवाब राजस्थान में अब तक केवल दक्षिणी अरावली क्षेत्र में ही दर्ज की गई थी। प्रदेश में इसकी मौजूदगी माउंट आबू और उदयपुर में सामने आई थी। अब पहली बार इसे सरिस्का में देखा गया है। इससे सरिस्का के वन क्षेत्र में पाई जाने वाली जैव विविधता की एक नई जानकारी सामने आई है।