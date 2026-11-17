राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। यूनिवर्सिटी ने परीक्षा परिणाम में होने वाली देरी को रोकने के लिए परीक्षा व्यवस्था में अहम बदलाव किया है। विश्वविद्यालय इस बार सेमेस्टर परीक्षाओं का परिणाम समय पर जारी करने की तैयारी में जुटा है। इसके लिए परीक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब बीए, बीएससी और बीकॉम सहित अन्य स्नातक पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर परीक्षाओं से पहले प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी।