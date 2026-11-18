घटना के बाद मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने सोसायटी के मुख्य गेट पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों का कहना था कि सुरेंद्र की मौत के मामले में जिम्मेदार लोगों से जवाब लिया जाए और परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। उन्होंने गार्ड उपलब्ध कराने वाले ठेकेदार से मुआवजे की मांग रखी। परिजनों ने अपनी मांग पूरी होने तक शव उठाने से इनकार कर दिया। इस कारण मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई।