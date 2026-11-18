वैशाली नगर थाना (फाइल फोटो)
अलवर में वैशाली नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर स्थित वीरा गार्डन सोसायटी में गार्ड की अचानक मौत होने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान सुरेंद्र राजपूत के रूप में हुई है। उनका शव सोसायटी के गार्ड रूम में मिला। घटना की जानकारी मिलने के बाद सोसायटी में लोगों की भीड़ जुट गई। गार्ड की मौत किन परिस्थितियों में हुई, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
घटना के बाद मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने सोसायटी के मुख्य गेट पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों का कहना था कि सुरेंद्र की मौत के मामले में जिम्मेदार लोगों से जवाब लिया जाए और परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। उन्होंने गार्ड उपलब्ध कराने वाले ठेकेदार से मुआवजे की मांग रखी। परिजनों ने अपनी मांग पूरी होने तक शव उठाने से इनकार कर दिया। इस कारण मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई।
परिजनों की ओर से घटना की सूचना वैशाली नगर थाने में दी गई। शुरुआत में पुलिस के मौके पर नहीं पहुंचने को लेकर भी परिजनों में नाराजगी रही। बाद में थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। इसके बाद पुलिस ने मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी।
गार्ड की मौत के बाद परिजनों ने ठेकेदार से आर्थिक मुआवजा देने की मांग उठाई। उनका कहना था कि परिवार को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। इसी मांग को लेकर परिजन सोसायटी के गेट पर बैठे रहे और शव लेने से इनकार कर दिया। मौके पर पुलिस, परिजनों और ठेकेदार के बीच बातचीत का दौर चलता रहा। सभी पक्षों के बीच सहमति बनाने के प्रयास किए गए।
घटना के चलते सोसायटी के बाहर काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस का ध्यान गार्ड की मौत के कारणों का पता लगाने पर है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सुरेंद्र राजपूत की मौत सामान्य परिस्थितियों में हुई या इसके पीछे कोई अन्य वजह है। जांच के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकेगी।
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