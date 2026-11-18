नीमराणा. दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे-48 पर बुधवार रात करीब 2 बजे चावल से भरे एक ट्रेलर में अचानक आग लग गई। घटना जनकसिंहपुरा गांव के समीप हुई। ट्रेलर सड़क पर चल रहा था, तभी उसमें आग उठने लगी। देखते ही देखते आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें उठती देख चालक और परिचालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेलर से छलांग लगा दी। इस तरह दोनों ने समय रहते अपनी जान बचा ली।