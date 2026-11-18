नीमराणा में चलते ट्रेलर में लगी आग (फोटो - पत्रिका)
नीमराणा. दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे-48 पर बुधवार रात करीब 2 बजे चावल से भरे एक ट्रेलर में अचानक आग लग गई। घटना जनकसिंहपुरा गांव के समीप हुई। ट्रेलर सड़क पर चल रहा था, तभी उसमें आग उठने लगी। देखते ही देखते आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें उठती देख चालक और परिचालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेलर से छलांग लगा दी। इस तरह दोनों ने समय रहते अपनी जान बचा ली।
घटना के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। ट्रेलर में आग तेजी से फैल रही थी और कुछ ही देर में वाहन आग का गोला बन गया। आसपास से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही रीको की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया।
दमकलकर्मियों के सामने आग पर काबू पाने की चुनौती थी, क्योंकि ट्रेलर में बड़ी मात्रा में चावल भरा हुआ था। आग की लपटें वाहन के साथ उसमें रखे सामान तक फैल चुकी थीं। दमकलकर्मियों ने काफी देर तक पानी की बौछार कर आग बुझाने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
हालांकि, जब तक दमकलकर्मी आग बुझा पाए, तब तक ट्रेलर और उसमें भरा चावल जलकर खाक हो चुका था। हादसे में वाहन को भारी नुकसान हुआ। गनीमत रही कि चालक और परिचालक समय रहते ट्रेलर से बाहर निकल गए। इस घटना में किसी के घायल होने या जनहानि की सूचना नहीं है।
हाईवे पर ट्रेलर में आग लगने के कारण कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ। आग बुझाने और मौके पर राहत कार्य चलाने के दौरान वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करना पड़ा। सुरक्षा को देखते हुए यातायात डायवर्ट किया गया, ताकि दमकलकर्मी आसानी से मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम कर सकें। आग पर काबू पाने के बाद स्थिति सामान्य करने के प्रयास किए गए।
चलते ट्रेलर में आग लगने की इस घटना से हाईवे पर वाहन चालकों में भी चिंता का माहौल रहा। फिलहाल आग लगने के कारणों की जानकारी सामने नहीं आई है। इस हादसे में ट्रेलर और चावल का नुकसान हुआ, लेकिन चालक और परिचालक की जान बच गई।
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