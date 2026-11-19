इस मामले में जिला परिषद के स्तर पर अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं होने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले कठूमर क्षेत्र में भी सरकारी योजना की राशि के भुगतान को लेकर मामला सामने आया था। ग्राम विकास अधिकारी हितेश शर्मा ने अपनी पत्नी, बेटे और रिश्तेदारों को श्रमिक दर्शाकर योजना की राशि उनके खातों में ट्रांसफर कर दी थी। मामले की जांच हुई और कार्रवाई की स्थिति भी बनी, लेकिन जिला परिषद से लेकर संबंधित पंचायत समिति के अधिकारियों के स्तर पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने के आरोप लगे।