उन्होंने इस स्थिति को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जरूरी निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलना चाहिए। खासकर महिलाओं की डिलीवरी सीएचसी में ज्यादा से ज्यादा कराई जाए। इसके लिए महिलाओं को अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देने और जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए।