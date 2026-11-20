Rajasthan Panchayat Election Results : राजस्थान में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के परिणाम में कई जगह कांग्रेस को भारी बढ़त मिली है। अभी कुछ स्थानों पर परिणाम आने बाकी हैं। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी में खुशी का माहौल है। राजस्थान में कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को पंचायत राज चुनावों में भारी जीत दिलाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार को स्पष्ट संदेश दिया है कि अब उसके जाने का समय आ चुका है।