जिला परिषद की 25 सीटों में से सभी वार्डों के चुनाव परिणाम घोषित किए गए है। प्रतापगढ़ जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस को 11, भाजपा और भारत आदिवासी पार्टी को 7-7 सीटों पर जीत मिली है। 25 वार्डों के नतीजों में कांग्रेस सबसे आगे, भाजपा और बीएपी के बीच सीटों की संख्या बराबर है। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के गृह जिले और उनके विधानसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में जिला परिषद चुनाव के नतीजों ने सियासी तस्वीर बदली है। भाजपा के विजेता प्रत्याशियों में वार्ड 1 से देऊ, वार्ड 3 से रामकन्या, वार्ड 8 से हकरी कुमारी, वार्ड 10 से कैलाशी कुमारी, वार्ड 14 से रामचन्द्र, वार्ड 17 से शैलेन्द्र कुमार और वार्ड 23 से कल्पना ने जीत दर्ज की।