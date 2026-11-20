Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान पंचायत चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस में खुशी की लहर ला दी है। कांग्रेस के कई पूर्व नेताओं के परिजनों ने चुनाव में अपना हाथ आजमाया था। इसके परिणाम अब सामने आने लगें हैं। ऐसे मेें कहीं पूर्व मंत्री की बेटी और पत्नी ने जीत दर्ज की तो कहीं विधायक की पत्नी को हार का सामना करना पड़ा। जिला परिषद चुनाव में पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल की बेटी, विधायक डीसी बैरवा की पत्नी और पूर्व मंत्री ममता भूपेश की बेटी सहित कई नेताओं के परिजन जीते हैं। वहीं, विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया की पत्नी चुनाव हार गई। पंचायत समिति चुनाव में भी कई नेताओं के परिवारों ने जीत हासिल की है।