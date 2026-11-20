

आयोजन का समापन 18 दिसंबर को सुबह 9 बजे महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ होगा। इस अवसर पर भंडारा और प्रसादी का आयोजन भी किया जाएगा। आयोजन समिति ने बताया कि सभी श्रद्धालुओं को धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने और प्रसादी ग्रहण करने का अवसर मिलेगा।आयोजन समिति ने श्रद्धालुओं से अधिकाधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। सदस्यों के अनुसार यह आयोजन श्रद्धा, सेवा और समर्पण के साथ सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने तथा सामाजिक एकता और सद्भाव का संदेश जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा।