हनुमानगढ़ जिले में कुल 208 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव हुए। इसमें टिब्बी पंचायत समिति में कांग्रेस को 17, भाजपा को चार तथा निर्दलीयों को 02 सीटें मिली। रावतसर में कांग्रेस से 14, भाजपा से 02 तथा निर्दलीय एक प्रत्याशी जीते। संगरिया में कांग्रेस को 10, भाजपा को 05 तथा निर्दलीयों ने 04 सीटों पर जीत हासिल की। पीलीबंगा में कांग्रेस ने 17, भाजपा ने 03 तथा निर्दलीयों ने 03 सीटें जीती। नोहर में कांग्रेस को 20, भाजपा को 11, निर्दलीय को 02 तथा सीपीआईएम को 02 सीटें मिली। हनुमानगढ़ जंक्शन पंचायत समिति में कांग्रेस ने 09, भाजपा ने 04, निर्दलीय ने 03 तथा सीपीआईएम ने 03 तथा आरएलपी ने 01 सीटें हासिल की। हनुमानगढ़ टाउन पंचायत समिति में कांग्रेस ने 10, भाजपा ने 04, निर्दलीय ने 02, सीपीआईएम ने 02 तथा आरएलपी ने 01 सीटों पर जीत दर्ज की। भादरा में कांग्रेस ने 01, भाजपा ने 03, निर्दलीयों ने 0, सीपीआईएम ने 15 सीटें हासिल की। राजपुरा पंचायत समिति में कांग्रेस ने 0, भाजपा ने 04, निर्दलीय ने 01 तथा सीपीआईएम ने 14 सीटों पर जीत हासिल की। पल्लू पंचायत समिति में कांग्रेस ने 07, भाजपा ने 06, निर्दलीय ने 01 तथा सीपीआईएम ने 01 सीट हासिल की।