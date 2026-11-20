विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे पंचायतीराज चुनावों के नतीजों ने प्रदेश की ग्रामीण राजनीति में बड़ा उलटफेर किया है। शुक्रवार को 37 जिलों में आए जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के परिणामों में विपक्ष को संजीवनी मिली है। कांग्रेस ने न केवल अपना जनाधार बढ़ाया, बल्कि पंचायत समितियों में भी भाजपा से आगे निकल गई। जिला परिषद की 37 में से 27 में कांग्रेस बढ़त की स्थिति में है, जबकि भाजपा करीब 6 जिलों में बहुमत हासिल कर पाई है। अन्य की 4 में बढ़त चल रही थ। पंचायत समितियों में भी कांग्रेस करीब 269 जगह प्रधान बनाने की स्थिति में है, जबकि भाजपा का आंकड़ा 73 के आसपास सिमटता दिख रहा है।