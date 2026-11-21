सास गणेश कंवर और बहू चंद्रिका कंवर (पत्रिका फोटो)
Rajsamand Panchayat Election Result 2026: राजसमंद: जिला परिषद चुनाव के परिणामों ने राजसमंद की सियासत में कांग्रेस को बड़ी बढ़त दिलाई है। जिला परिषद के कुल 29 वार्डों में से कांग्रेस ने 17 पर जीत दर्ज कर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा के खाते में 12 सीटें आईं। बहुमत के लिए जरूरी 15 सीटों के मुकाबले कांग्रेस ने दो सीटें अधिक हासिल कीं। सभी 29 वार्डों के परिणाम घोषित होने के साथ ही जिला परिषद की चुनावी तस्वीर साफ हो गई है।
चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो कई वार्डों में मुकाबला बेहद करीबी रहा। कहीं उम्मीदवारों ने हजारों मतों के अंतर से जीत दर्ज की तो कहीं जीत-हार का फैसला महज कुछ दर्जन वोटों से हुआ। वार्ड संख्या 26 में भाजपा की लाडू देवी ने कांग्रेस की गीता को केवल 60 मतों से हराया। वहीं, वार्ड 27 में कांग्रेस की नैनू देवी ने भाजपा की कंचन देवी को 163 मतों से शिकस्त दी।
राजसमंद की आमेट पंचायत समिति में कांग्रेस की सास-बहू की जोड़ी ने जीत दर्ज कर सबका ध्यान खींचा। वार्ड संख्या 9 से सास गणेश कंवर ने भाजपा प्रत्याशी को 221 मतों से हराया, जबकि उनकी बहू चंद्रिका कंवर वार्ड संख्या 1 से विजयी रहीं। दोनों ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए जीत हासिल की।
|विवरण
|गणेश कंवर (सास)
|चंद्रिका कंवर (बहू)
|वार्ड संख्या
|9
|1
|श्रेणी
|सामान्य
|सामान्य
|पार्टी
|कांग्रेस
|कांग्रेस
|उम्र
|45 वर्ष
|27 वर्ष
|प्राप्त मत
|1,524
|1,358
|निकटतम प्रतिद्वंद्वी
|ज्योति
|महेंद्र सिंह
|प्रतिद्वंद्वी की उम्र
|38 वर्ष
|44 वर्ष
|प्रतिद्वंद्वी को मिले मत
|1,303
|1,169
|जीत का अंतर
|221 मत
|189 मत
जिला परिषद के 29 वार्डों में कांग्रेस ने 17 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार किया। भाजपा 12 सीटों पर विजयी रही। इस तरह दोनों दलों के बीच सीटों का अंतर पांच रहा। कांग्रेस को जिला परिषद में बहुमत के लिए जरूरी 15 सीटों से दो अधिक सीटें मिलीं।
कांग्रेस की जीत कई वार्डों में बड़े अंतर से भी दर्ज हुई। वार्ड 29 में उदय सिंह ने भाजपा के कालू सिंह को 4,835 मतों से हराया, जबकि वार्ड 23 में हविया कंवर ने 2,114 मतों से जीत दर्ज की। वार्ड 25 में मीरा देवी ने 2,301 मतों से जीत हासिल की।
दूसरी ओर, भाजपा की ओर से वार्ड 17 में कर्णवीर सिंह ने 4,653 मतों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। यह भाजपा के लिए सबसे बड़े जीत अंतर वाला वार्ड रहा।
चुनाव परिणामों में महिला उम्मीदवारों की जीत भी उल्लेखनीय रही। कांग्रेस की ओर से उषा मीणा, निहारिका राव, मोहिनी बैरवा, काली देवी, महालक्ष्मी, निरमा तेली, हविया कंवर, मीरा देवी और नैनू देवी ने जीत दर्ज की। वहीं, भाजपा की ओर से घीसी देवी, लाडू देवी और निर्मला कंवर विजयी रहीं।
इस चुनाव की एक खास तस्वीर बेहद करीबी मुकाबलों की भी रही। पांच वार्ड ऐसे रहे, जहां जीत का अंतर 200 मतों से कम रहा।
वार्ड 26: भाजपा की लाडू देवी ने 60 मतों से जीत दर्ज की।
वार्ड 27: कांग्रेस की नैनू देवी 163 मतों से विजयी रहीं।
वार्ड 14: भाजपा के नरहरिदेव ने 179 मतों से जीत हासिल की।
वार्ड 22: भाजपा की घीसी देवी 197 मतों से विजयी रहीं।
वार्ड 20: भाजपा के विक्रम सिंह ने 199 मतों से जीत दर्ज की।
इन पांच करीबी मुकाबलों में चार सीटें भाजपा और एक सीट कांग्रेस के खाते में गई। इससे स्पष्ट है कि कई वार्डों में दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर रही।
जिले की नौ पंचायत समितियों के चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने सात पंचायत समितियों में बढ़त बनाई, जबकि भाजपा दो पंचायत समितियों में आगे रही। परिणामों ने जिले के राजनीतिक समीकरणों को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है।
भाजपा ने चुनाव में पूरी ताकत झोंकी, लेकिन उसे कई पंचायत समितियों में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। राजसमंद, नाथद्वारा और भीम-देवगढ़ क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।
राजनीतिक गलियारों में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ और भीम विधायक हरिसिंह रावत की भूमिका तथा चुनाव परिणामों पर उनके प्रभाव को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में भाजपा के प्रदर्शन को संबंधित विधायकों के लिए राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।
राजसमंद क्षेत्र में कुमावत समाज की नाराजगी को भी चुनाव परिणामों के संभावित कारणों में गिना जा रहा है। इसके अलावा चुनाव के दौरान बने स्थानीय समीकरणों और राजनीतिक रणनीतियों को लेकर भी चर्चा है। सियासी जानकारों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि भाजपा की पूरी ताकत झोंकने के बावजूद कई पंचायत समितियों में पार्टी अपेक्षित प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाई। वहीं, कांग्रेस की बढ़त से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है।
|पंचायत समिति
|कांग्रेस
|भाजपा
|अन्य दल/निर्दलीय
|कुल वार्ड
|राजसमंद
|11
|12
|2 निर्दलीय
|25
|खमनोर
|14
|4
|1 निर्दलीय
|19
|कुंभलगढ़
|10
|3
|1 बीएपी, 1 निर्दलीय
|15
|देवगढ़
|10
|5
|—
|15
|भीम
|12
|7
|—
|19
|चारभुजा
|7
|8
|—
|15
|रेलमगरा
|8
|6
|1 आरएलपी
|15
|आमेट
|10
|7
|—
|17
|रेलवाड़ा
|14
|7
|—
|21
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