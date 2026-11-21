Rajsamand Panchayat Election Result 2026: राजसमंद: जिला परिषद चुनाव के परिणामों ने राजसमंद की सियासत में कांग्रेस को बड़ी बढ़त दिलाई है। जिला परिषद के कुल 29 वार्डों में से कांग्रेस ने 17 पर जीत दर्ज कर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा के खाते में 12 सीटें आईं। बहुमत के लिए जरूरी 15 सीटों के मुकाबले कांग्रेस ने दो सीटें अधिक हासिल कीं। सभी 29 वार्डों के परिणाम घोषित होने के साथ ही जिला परिषद की चुनावी तस्वीर साफ हो गई है।