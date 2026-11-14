Success Story: पिता को खोया, 2 बार UPSC इंटरव्यू तक पहुंचे, फिर भी नहीं मानी हार; अब राजस्थान में JEN बनकर संभाल रहे जिम्मेदारी

Indrajeet Singh Success Story: भीम (राजसमंद): सफलता की राह में कई बार असफलताएं मिलती हैं, लेकिन जो लोग मुश्किलों के आगे हार नहीं मानते, वे एक दिन अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं। राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र के इंद्रजीत सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सीमित संसाधनों और पारिवारिक परिस्थितियों के बीच उन्होंने अपने सपनों को जिंदा रखा। UPSC की इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस (IES) परीक्षा में तीन प्रयास किए और दो बार इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन अंतिम चयन नहीं हो सका। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और राजस्थान सरकार की कनिष्ठ अभियंता (JEN) भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल की। वर्तमान में वे नगर पालिका नाथद्वारा में कनिष्ठ अभियंता के पद पर सेवाएं दे रहे हैं।