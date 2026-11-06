आभा एप बंद, अब आरोग्य सेतु 2.0 पर डिजिटल हेल्थ सुविधा: नजदीकी जनऔषधि केंद्र, ब्लड बैंक और अस्पतालों की जानकारी भी मिलेगी

Digital Health Services Aarogya Setu 2.0: राजसमंद: अब आपकी सेहत से जुड़ा डिजिटल रिकॉर्ड देखने और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने का तरीका बदलने जा रहा है। अब तक आभा पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करने वाले नागरिकों को जल्द ही आरोग्य सेतु 2.0 ऐप पर शिफ्ट होना होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशानुसार आभा पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड मोबाइल ऐप अक्टूबर में ही बंद हो गया है। इसके स्थान पर अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत उपलब्ध डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं आरोग्य सेतु 2.0 मोबाइल ऐप के माध्यम से मिलेंगी।