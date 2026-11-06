आभा एप बंद, अब आरोग्य सेतु 2.0 पर डिजिटल हेल्थ सुविधा: नजदीकी जनऔषधि केंद्र, ब्लड बैंक और अस्पतालों की जानकारी भी मिलेगी

Digital Health Services Aarogya Setu 2.0 (Photo-AI)
Digital Health Services Aarogya Setu 2.0: राजसमंद: अब आपकी सेहत से जुड़ा डिजिटल रिकॉर्ड देखने और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने का तरीका बदलने जा रहा है। अब तक आभा पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करने वाले नागरिकों को जल्द ही आरोग्य सेतु 2.0 ऐप पर शिफ्ट होना होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशानुसार आभा पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड मोबाइल ऐप अक्टूबर में ही बंद हो गया है। इसके स्थान पर अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत उपलब्ध डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं आरोग्य सेतु 2.0 मोबाइल ऐप के माध्यम से मिलेंगी।
खास बात यह है कि जिन नागरिकों के पास पहले से आभा नंबर है, उन्हें नया नंबर बनवाने की जरूरत नहीं होगी। वे अपने पुराने आभा नंबर और मौजूदा विवरणों के जरिए ही नए ऐप में लॉग-इन कर सकेंगे। यानी डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड को लेकर उन्हें नए सिरे से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी।
नए ऐप को लेकर नागरिकों के लिए सबसे राहत की बात यह है कि पहले से बने आभा नंबर को बदलने की जरूरत नहीं होगी। पुराने आभा नंबर वाले नागरिक मौजूदा विवरणों से लॉग-इन कर अपनी आभा प्रोफाइल और आभा ऐप से लिंक स्वास्थ्य रिकॉर्ड की उपलब्धता के अनुसार देख सकेंगे। इससे मरीजों की पुरानी मेडिकल हिस्ट्री डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेगी और जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग भी किया जा सकेगा।
आरोग्य सेतु 2.0 सिर्फ स्वास्थ्य रिकॉर्ड देखने का माध्यम नहीं होगा, बल्कि इसमें स्वास्थ्य से जुड़ी कई उपयोगी सुविधाएं भी मिलेंगी। नागरिक अपने आभा नंबर से लिंक सभी उपलब्ध स्वास्थ्य रिकॉर्ड देख सकेंगे। जरूरत पड़ने पर अपनी सहमति से ये रिकॉर्ड संबंधित चिकित्सक अथवा अधिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ साझा भी कर सकेंगे। इससे डॉक्टर मरीज की मेडिकल हिस्ट्री देखकर आगे के उपचार और जरूरी सलाह देने में सक्षम होंगे।
मोबाइल पर ही अपनी मेडिकल हिस्ट्री देखने से लेकर फिटनेस ट्रैकिंग और नजदीकी स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करने तक कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सीएमएचओ डॉ. हेमंत कुमार बिंदल ने बताया कि नागरिक अपने मोबाइल फोन में उपलब्ध आभा ऐप को अपडेट करें। ऐप में प्रदर्शित आरोग्य सेतु 2.0 विकल्प का उपयोग कर नए ऐप को इंस्टॉल करें अथवा खोलें। इसके बाद नागरिक अपने वर्तमान मोबाइल नंबर, आधार नंबर, आभा नंबर अथवा आभा एसएसए के उपयोग कर उपलब्ध प्रमाणीकरण विकल्पों के माध्यम से लॉग-इन कर सकेंगे।
ऐप के जरिए उपलब्धता के अनुसार अपॉइंटमेंट सेवाओं और प्रत्यक्ष चिकित्सकीय परामर्श की बुकिंग भी की जा सकेगी। वहीं, दवाइयों का समय पर सेवन करने के लिए मेडिसिन रिमाइंडर सेट करने की सुविधा भी मिलेगी। इससे मरीजों को दवा लेने का समय याद रखने में मदद मिलेगी।
ऐप में नागरिक अपना स्मार्ट हेल्थ डैशबोर्ड तैयार कर सकेंगे। इसमें कदमों की संख्या, तय की गई दूरी और कैलोरी की खपत जैसे फिटनेस संबंधी मानकों को ट्रैक किया जा सकेगा। इसके अलावा नागरिक अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड अपलोड कर एआई आधारित स्मार्ट हेल्थ रिपोर्ट भी देख सकेंगे। यानी सेहत से जुड़े आंकड़ों और फिटनेस की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध होगी।
स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में भटकने की जरूरत भी कम होगी। आरोग्य सेतु 2.0 के माध्यम से नागरिक अपने नजदीकी जनऔषधि केंद्रों, ब्लड बैंकों और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे जरूरत के समय आसपास उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच आसान हो सकेगी।
सीएमएचओ डॉ. हेमंत कुमार बिंदल ने बताया कि सभी राजकीय एवं निजी चिकित्सा संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी ओपीडी में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को आरोग्य सेतु 2.0 के बारे में जानकारी दें तथा उन्हें इस ऐप के उपयोग के लिए प्रेरित करें। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि डिजिटल हेल्थ सुविधाओं का लाभ लेने के लिए जल्द ही आरोग्य सेतु 2.0 ऐप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लें।
आभा ऐप के बंद होने के साथ डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का नया माध्यम शुरू होने जा रहा है। पुराने आभा नंबर की सुविधा बरकरार रहने और मेडिकल रिकॉर्ड से लेकर फिटनेस, अस्पतालों की जानकारी तथा स्वास्थ्य सेवाओं की बुकिंग तक के विकल्प एक ही ऐप में मिलने से नागरिकों को सहूलियत मिलने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि नई व्यवस्था आम नागरिकों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को कितनी आसान और सुलभ बना पाती है।
आरोग्य सेतु 2.0 में आभा निर्माण और लॉग-इन, स्कैन एंड रजिस्टर, स्वास्थ्य रिकॉर्ड लिंक करने तथा उन्हें देखने जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इस तरह डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कई जरूरी प्रक्रियाएं एक ही ऐप के माध्यम से पूरी की जा सकेंगी।
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