Udaipur Panchayat Election Result 2026: पंचायत चुनाव के नतीजों ने उदयपुर जिले की ग्रामीण राजनीति में कई चौंकाने वाले उलटफेर कर दिए। चुनाव में सिर्फ भाजपा, कांग्रेस और बीएपी के बीच सीटों का गणित ही नहीं बदला, बल्कि कई दिग्गज नेताओं की राजनीतिक प्रतिष्ठा भी प्रभावित हो गई। पूर्व विधायक पिता-पुत्र दोनों चुनाव हार गए तो कहीं मौजूदा विधायक अपने बेटे की सीट नहीं बचा पाए। नाई, गिरवा, बड़गांव और मावली में कांग्रेस को करारा झटका लगा, वहीं देवला में पहली बार भाजपा का बोर्ड बनने जा रहा है। दूसरी ओर गोगुंदा और बड़गांव में भाजपा ने तीसरी बार जीत दर्ज कर हैट्रिक बनाई। नतीजों ने साफ कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह स्थानीय समीकरण पारंपरिक पार्टी प्रभाव पर भारी पड़े।