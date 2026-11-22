भरतपुर में जीत का जश्न मनाते कार्यकर्ता (पत्रिका फाइल फोटो)
Rajasthan Panchayat Election Result 2026: जयपुर: गांवों को विकास की दौड़ से अलग समझने की भूल मत कीजिए। देश में महिलाओं को बराबरी पर लाने और सत्ता में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की बातें वर्षों से हो रही हैं। राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों में महिलाओं ने 54 फीसदी से ज्यादा पदों पर जीत दर्ज की है। इन चुनावों में 598 युवाओं ने सांसद या विधायक बनने की न्यूनतम आयु 25 साल तक पहुंचने से पहले ही जीत दर्ज कर राजनीति में कदम रखा है। इसके अलावा 178 पंचायत प्रतिनिधि ऐसे हैं, जो प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद गांवों की राजनीति में उतरे हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को पंचायत समितियों की 7,520 और जिला परिषदों की 1,271 सीटों के नतीजे घोषित किए। इन चुनावों में कई चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। अब 25 नवंबर को 37 जिला परिषदों में जिला प्रमुख और 26 नवंबर को उप जिला प्रमुख के चुनाव होंगे। वहीं, 419 पंचायत समितियों में 27 नवंबर को प्रधान और 28 नवंबर को उपप्रधान के चुनाव होंगे।
|नाम
|पार्टी
|जिला
|आशा डामोर
|कांग्रेस
|उदयपुर
|उर्मिला कंवर तंवर
|कांग्रेस
|बालोतरा
|गरिमा सिंह
|कांग्रेस
|डीडवाना-कुचामन
|दुर्गा कुमारी
|भाजपा
|सिरोही
|दिलीप कटारा
|कांग्रेस
|बांसवाड़ा
|शीला कुमारी
|कांग्रेस
|बांसवाड़ा
|शकुंतला
|कांग्रेस
|बांसवाड़ा
|फिल्मा मीना
|कांग्रेस
|सवाई माधोपुर
|वर्षा झाला
|भाजपा
|झालावाड़
|संतोष कुमारी
|कांग्रेस
|जैसलमेर
रतनाराम, भाजपा, जैसलमेर।
|शिक्षा
|संख्या
|निरक्षर
|260
|प्राथमिक कक्षा
|30
|बारहवीं तक
|381
|स्नातक
|280
|स्नातकोत्तर
|154
|प्रोफेशनल
|54
|अन्य
|7
आंकड़े प्रत्याशियों द्वारा भरे गए नामांकन पत्रों के अनुसार हैं।
|आयु वर्ग (वर्ष)
|संख्या
|21
|10
|22–25
|70
|26–30
|157
|31–40
|432
|41–50
|286
|51–60
|182
|61–70
|116
|71–80
|18
|कुल प्रत्याशी
|1,271
|महिलाएं
|687
भीलवाड़ा जिले की बनेड़ा पंचायत समिति के वार्ड-10 से कांग्रेस की गायत्री, सीकर जिले की फतेहपुर पंचायत समिति के वार्ड-4 से कांग्रेस की सरिता कंवर और सीकर जिले की नेछवा पंचायत समिति के वार्ड-3 से कांग्रेस की यासमीन बानो को लॉटरी से विजेता घोषित किया गया।
|शिक्षा
|संख्या
|निरक्षर
|2,355
|प्राथमिक कक्षा
|276
|बारहवीं तक
|2,520
|स्नातक
|1,138
|स्नातकोत्तर
|489
|प्रोफेशनल
|124
|अन्य
|19
आंकड़े प्रत्याशियों द्वारा भरे गए नामांकन पत्रों के अनुसार हैं।
|आयु वर्ग (वर्ष)
|संख्या
|21
|76
|22–25
|442
|26–30
|1,043
|31–40
|2,677
|41–50
|1,620
|51–60
|967
|61–70
|580
|71–80
|111
|80 से ऊपर
|4
|कुल सदस्य
|7,620
|महिलाएं
|4,161
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