Rajasthan Panchayat Election Result 2026: जयपुर: गांवों को विकास की दौड़ से अलग समझने की भूल मत कीजिए। देश में महिलाओं को बराबरी पर लाने और सत्ता में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की बातें वर्षों से हो रही हैं। राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों में महिलाओं ने 54 फीसदी से ज्यादा पदों पर जीत दर्ज की है। इन चुनावों में 598 युवाओं ने सांसद या विधायक बनने की न्यूनतम आयु 25 साल तक पहुंचने से पहले ही जीत दर्ज कर राजनीति में कदम रखा है। इसके अलावा 178 पंचायत प्रतिनिधि ऐसे हैं, जो प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद गांवों की राजनीति में उतरे हैं।