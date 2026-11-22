राजस्थान में ड्राई डे (शुष्क दिवस) का मतलब है कि तय इलाके और समय में शराब और बीयर की बिक्री पर रोक रहती है। उस दौरान शराब की दुकानें बिक्री के लिए बंद रहती हैं। होटल, बार और क्लब में शराब परोसने पर भी संबंधित आदेश के अनुसार रोक लग सकती है। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती जैसे अवसरों पर पूरे राजस्थान में ड्राई डे रहता है। पंचायत चुनाव में मतदान या मतगणना के लिए घोषित ड्राई डे किन इलाकों में और कितने समय तक लागू रहेगा, यह प्रशासन के आदेश में तय होता है।