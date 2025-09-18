जयपुर में खौफनाक वारदात: उधार शराब न देने पर बेटी से करने लगा छेड़छाड़, विरोध पर पिता को बैट से पीट-पीटकर मार डाला

Jaipur Crime: राजधानी जयपुर में गलता गेट थाना क्षेत्र में एक किशोरी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसके पिता की बैट से सिर पर वार कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद हमलावर भाग गया।
पुलिस ने बुधवार को आरोपी युवक को रिश्तेदार के घर से हिरासत में लिया। वहीं, मृतक का एसएमएस हॉस्पिटल में पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया। हत्या का शिकार 41 वर्षीय व्यक्ति था।
परिजनों ने बताया कि पीड़िता का पिता एक ठेके से शराब लेकर बेचता था। जस्सी सरदार उर्फ मद्दी नाम का युवक मंगलवार रात 10 बजे शराब लेने पहुंचा और पव्वा मांगा। आरोपी को उधार में शराब का पव्वा देने से मना कर दिया। तब आरोपी नजदीक खड़ी उसकी नाबालिग बेटी से अभद्रता करने लगा।
पिता ने विरोध किया तो झगड़ने लगा और वहां से चला गया। कुछ देर बाद आरोपी बैट लेकर आया और किशोरी के पिता के पीछे से सिर पर हमला कर दिया। हमले में पिता अचेत होकर गिर गया और आरोपी भाग गया।
परिजन रामगंज हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां से एसएमएस अस्पताल भेज दिया। एसएमएस अस्पताल पहुंचने पर पिता को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। बुधवार को आरोपी की पहचान कर उसके एक रिश्तेदार के घर से हिरासत में लिया।