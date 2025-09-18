जयपुर में खौफनाक वारदात: उधार शराब न देने पर बेटी से करने लगा छेड़छाड़, विरोध पर पिता को बैट से पीट-पीटकर मार डाला



परिजनों ने बताया कि पीड़िता का पिता एक ठेके से शराब लेकर बेचता था। जस्सी सरदार उर्फ मद्दी नाम का युवक मंगलवार रात 10 बजे शराब लेने पहुंचा और पव्वा मांगा। आरोपी को उधार में शराब का पव्वा देने से मना कर दिया। तब आरोपी नजदीक खड़ी उसकी नाबालिग बेटी से अभद्रता करने लगा।