Jaipur: लो फ्लोर बसों में स्टूडेंट्स को रियायती यात्रा के बदले नियम, एक फरवरी से ID के साथ प्रमाणित शेड्यूल-3 दिखाना अनिवार्य

लो फ्लोर बसों में स्टूडेंट्स को किराए में रियायत के बदले नियम
Fare Concessions for Students: जयपुर। जयपुर शहर में लो फ्लोर बसों का संचालन करने वाली जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (जेसीटीएसएल) ने छात्रों की यात्रा को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। नए आदेश के अनुसार स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के नियमित छात्र अपने शिक्षण संस्थान से जारी वैध स्मार्ट कार्ड या स्टूडेंट आईडी के साथ प्रमाणित शेड्यूल-3 प्रस्तुत करने पर रियायती यात्रा का लाभ ले सकेंगे।
यह सुविधा विद्यार्थियों को उनके निवास स्थान से शिक्षण संस्थान और शिक्षण संस्थान से निवास स्थान तक ही मान्य होगी। हालांकि, सरकारी अवकाश और संबंधित विभागों की ओर से घोषित छुट्टियों के दिनों में यह रियायत लागू नहीं होगी। आदेश के अनुसार अब JCTSL की ओर से संचालित नॉन एसी बसों में विद्यार्थियों को तय शर्तों के तहत रियायती यात्रा सुविधा मिलेगी।
जेसीटीएसएल ने स्पष्ट किया है कि सामान्य सेवाओं में छात्रों को 31 जनवरी 2026 तक केवल स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर से जारी वैध स्मार्ट कार्ड या स्टूडेंट आईडी पर रियायती यात्रा की अनुमति दी जाएगी। वहीं एक फरवरी 2026 से स्मार्ट कार्ड या आईडी के साथ शेड्यूल-3 दिखाना अनिवार्य होगा। बिना वैध टिकट यात्रा करते पाए जाने पर प्रति यात्री 200 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।
इस नई व्यवस्था से जेसीटीएसएल को टिकटिंग सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। स्मार्ट कार्ड और आईडी के जरिए फर्जी रियायतों पर रोक लगेगी, जिससे राजस्व बढ़ेगा। साथ ही नियमित यात्रियों की संख्या बढ़ने से बसों का बेहतर उपयोग हो सकेगा।
छात्रों को कम किराए में सुरक्षित और सुलभ परिवहन सुविधा मिलेगी। स्मार्ट कार्ड व्यवस्था से बार-बार टिकट लेने की झंझट खत्म होगी और समय की बचत होगी।
