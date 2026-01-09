Jaipur: लो फ्लोर बसों में स्टूडेंट्स को रियायती यात्रा के बदले नियम, एक फरवरी से ID के साथ प्रमाणित शेड्यूल-3 दिखाना अनिवार्य

Fare Concessions for Students: जयपुर। जयपुर शहर में लो फ्लोर बसों का संचालन करने वाली जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (जेसीटीएसएल) ने छात्रों की यात्रा को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। नए आदेश के अनुसार स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के नियमित छात्र अपने शिक्षण संस्थान से जारी वैध स्मार्ट कार्ड या स्टूडेंट आईडी के साथ प्रमाणित शेड्यूल-3 प्रस्तुत करने पर रियायती यात्रा का लाभ ले सकेंगे।