Rail Project: राजस्थान में वंदे भारत ट्रेनों को लेकर रेलवे की बड़ी तैयारी, इन दो स्टेशनों के लिए 314 करोड़ की राशि जारी

जयपुर। भारतीय रेलवे देश में भविष्य के अनुरूप उच्च क्षमता वाले रेल नेटवर्क के निर्माण की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रहा है। इसी क्रम में उत्तरीपश्चिमी रेलवे क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कोच मेंटेनेंस सिस्टम को आधुनिक बनाना, व्यस्त रेल कॉरिडोर पर दबाव कम करना और यात्री व माल ढुलाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करना है।