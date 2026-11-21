अलवर। राजगढ़ कस्बे स्थित खंडेलवाल धर्मशाला परिसर में बने एक कमरे में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि कमरे में रखा करीब आठ लाख रुपए की लागत का सामान जलकर राख हो गया। वहीं, आग की लपटों की चपेट में आने से गैलरी में खड़ी एक बाइक पूरी तरह स्वाहा हो गई, जबकि पास ही खड़ी दूसरी बाइक भी आंशिक रूप से जल गई। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।