सिरोही में डिलीवरी बॉय की हत्या (फोटो-एआई)
Sirohi Delivery Boy Murder: रोहिड़ा (सिरोही): राजस्थान के सिरोही जिले में दीपावली की रात लूट के इरादे से मध्यप्रदेश निवासी एक डिलीवरी बॉय की हत्या करने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपियों ने पहले डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट की और फिर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी उसका पिकअप वाहन लूटकर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक सहअभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वहीं, वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
पुलिस के अनुसार, 8 नवंबर 2026 को दीपावली की रात करीब 9 बजे रोहिड़ा थाना क्षेत्र में अज्ञात आरोपियों ने लूट के इरादे से मध्यप्रदेश निवासी डिलीवरी बॉय को निशाना बनाया। आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी मृतक का पिकअप वाहन लेकर फरार हो गए।
घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए रोहिड़ा थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस ने घटनास्थल और वारदात से जुड़े तथ्यों के आधार पर जांच शुरू की। पुलिस की टीम आरोपियों की पहचान करने और उनके ठिकानों का पता लगाने में जुट गई।
मामले के खुलासे के लिए जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अजेय सिंह राठौड़ के निर्देशन में विशेष पुलिस टीम गठित की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार और पिण्डवाड़ा वृताधिकारी राहुल मीणा के पर्यवेक्षण में रोहिड़ा थानाधिकारी ओमकरण के नेतृत्व में टीम ने अनुसंधान किया। पुलिस ने मामले से जुड़े संदिग्धों की जानकारी जुटाई और जांच के आधार पर वारदात में शामिल एक सहअभियुक्त की पहचान की। इसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे दस्तयाब कर पूछताछ की।
पुलिस ने वारदात में शामिल सहअभियुक्त जोकर खैर जोगरिया (26) पुत्र लसमाराम गरासिया निवासी रेबारीवास, भीमाना को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से वारदात में शामिल अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि हत्या और पिकअप वाहन की लूट की वारदात में कितने लोग शामिल थे। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल मामले में अनुसंधान जारी है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के आधार पर वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।
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