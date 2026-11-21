Sirohi Delivery Boy Murder: रोहिड़ा (सिरोही): राजस्थान के सिरोही जिले में दीपावली की रात लूट के इरादे से मध्यप्रदेश निवासी एक डिलीवरी बॉय की हत्या करने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपियों ने पहले डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट की और फिर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी उसका पिकअप वाहन लूटकर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक सहअभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वहीं, वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।