पत्रिका गेट पर बूथ का उद्घाटन (Photo-Patrika)
जयपुर. शहर के सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए जयपुर पुलिस ने एक खास पहल की है। अब सड़क पर छेड़छाड़, पीछा करने या किसी भी तरह की अभद्रता जैसी घटनाओं का सामना करने पर महिलाओं को मदद के लिए पुलिस थाने जाने या वहां तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पुलिस ने शहर के चार सबसे प्रमुख और व्यस्त स्थानों पर 'महिला सुरक्षा एवं सहायता बूथ' यानी पिंक बूथ शुरू किए हैं।
इन सभी पिंक बूथों पर सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक दो अलग-अलग शिफ्टों में महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी। किसी भी तरह की जरूरत पड़ने या परेशानी होने पर ये महिला पुलिसकर्मी पीड़ितों को मौके पर ही तत्काल सहायता उपलब्ध कराएंगी। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने शनिवार को जवाहर सर्किल स्थित पत्रिका गेट पर बने पिंक बूथ का विधिवत उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने शहर के तीन अन्य स्थानों-अशोक नगर टी-पॉइंट (महारानी कॉलेज के पास), गौरव टावर और मानसरोवर स्थित सिटी पार्क के पास स्थापित किए गए पिंक बूथों का भी वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया।
इस मौके पर जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के पहले चरण में शहर की इन चार प्रमुख जगहों पर पिंक बूथ की शुरुआत की गई है। अब कोई भी महिला या बालिका किसी भी प्रकार की समस्या या असुरक्षा महसूस होने पर सीधे इन बूथों पर पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगी। यहां तैनात पुलिसकर्मी न केवल उनकी बात सुनेंगे, बल्कि आगे की कानूनी शिकायत दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया में उन्हें सही मार्गदर्शन और हर संभव आवश्यक पुलिस सहयोग भी प्रदान करेंगे।
इन पिंक बूथों को महिलाओं की हर छोटी-बड़ी जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यहां महिलाओं के बैठने के लिए एक सुरक्षित प्रतीक्षा स्थल बनाया गया है। इसके अलावा, बूथ पर प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) और सैनिटरी पैड जैसी जरूरी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। आपात स्थिति में यहां से सीधे पुलिस कंट्रोल रूम और पीसीआर वैन को तत्काल सूचना दी जा सकेगी। सुरक्षा और तकनीकी सुविधा के लिए बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, साथ ही राजकॉप सिटीजन ऐप और क्यूआर कोड की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इतना ही नहीं, इन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
कार्यक्रम के अंत में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी इस महत्वपूर्ण पहल के लिए पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल और जयपुर पुलिस की पूरी टीम को बधाई दी। इस उद्घाटन समारोह में स्पेशल पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश, डीआईजी कुंवर राष्ट्रदीप, एडीसीपी (यातायात एवं प्रशासन) प्रदीप मोहन शर्मा, एडीसीपी (प्रथम) डॉ. रामेश्वर सिंह और डीसीपी पूर्व रंजीता शर्मा सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।
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