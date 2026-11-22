इन पिंक बूथों को महिलाओं की हर छोटी-बड़ी जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यहां महिलाओं के बैठने के लिए एक सुरक्षित प्रतीक्षा स्थल बनाया गया है। इसके अलावा, बूथ पर प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) और सैनिटरी पैड जैसी जरूरी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। आपात स्थिति में यहां से सीधे पुलिस कंट्रोल रूम और पीसीआर वैन को तत्काल सूचना दी जा सकेगी। सुरक्षा और तकनीकी सुविधा के लिए बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, साथ ही राजकॉप सिटीजन ऐप और क्यूआर कोड की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इतना ही नहीं, इन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।