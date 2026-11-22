एक मामले में करीब तीन सप्ताह पहले ज्वेलरी 8 लाख की ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। करीब 40 ग्राम सोने की ज्वैलरी बनवानी थी। इसके बदले उनसे बुकिंग अमाउंट के तौर पर एक लाख रुपए लिए थे। अब उस ग्राहक ने दाम घटने के बाद हमसे ऑर्डर कैंसल करने की बात कही। उन्होंने घर में इमरजेंसी का हवाला दिया और रुपयों की जरूरत होना बताया। ग्राहक ने भावुक होकर कहा कि पिछले कई सालों से ज्वेलरी आपसे ही खरीदते आ रहे हैं लेकिन अभी आप बुकिंग अमाउंट लौटा दें। ज्वेलर का कहना है कि जानकार होने के कारण कम बुकिंग अमाउंट में ऑर्डर ले लिया था। इसी का फायदा अब ग्राहक उठा रहे हैं।