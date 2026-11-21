उदयपुर. घर की दीवारों का रंग बदलना हो, पुराने फर्नीचर को नया रूप देना हो या छोटे कमरे को आकर्षक बनाना हो, अब इसके लिए इंटीरियर डिजाइनर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। मोबाइल पर मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) तकनीक लोगों को घर बैठे ही इंटीरियर के नए विकल्प दिखा रही है। लोग अपने कमरे या घर की फोटो अपलोड कर एआइ से अलग-अलग डिजाइन तैयार करवा रहे हैं। कुछ ही पलों में एक ही कमरे का आधुनिक, पारंपरिक, मिनिमल और आकर्षक रूप स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। बदलती जीवनशैली के साथ घरों की सजावट को लेकर लोगों की पसंद भी बदल रही है। खासकर युवा और नए घर खरीदने वाले लोग अब इंटीरियर को लेकर नए प्रयोग कर रहे हैं। पहले घर में बदलाव करने के लिए रंग, पर्दे, फर्नीचर और सजावटी सामान के विकल्प बाजार में जाकर देखने पड़ते थे। अब एआइ आधारित डिजाइन टूल की मदद से बिना कोई सामान खरीदे पहले ही यह देखा जा सकता है कि घर में बदलाव के बाद कैसा लुक आएगा।