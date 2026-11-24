अदालत के आदेश के अनुसार प्रकरण की शुरुआत परिवादी निरंजन कुमार और उनकी पत्नी हेमलता के खिलाफ सूरजपोल थाने में दर्ज मुकदमे से हुई। मामले की जांच एसओजी के तत्कालीन एएसपी मुकेश कुमार सोनी कर रहे थे। परिवादी पक्ष का आरोप था कि मुकदमे में राहत देने और दस्तावेज की बरामदगी नहीं दिखाने के बदले उनसे दो करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई। दलाल सज्जन सिंह ने एएसपी से संपर्क कराने और रिश्वत की राशि पहुंचाने में भूमिका निभाई। परिवादी ने एसीबी में शिकायत की। शिकायत के सत्यापन के बाद 26 सितंबर को ट्रैप कार्रवाई की गई। अदालत के आदेश में दर्ज तथ्यों के अनुसार एएसपी मुकेश कुमार सोनी ने दो करोड़ रुपए लेने पर सहमति जताई थी।