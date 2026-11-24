महापौर पारस सिंघवी ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए बताया कि टेकरी स्थित इस खाली जगह पर बछड़े का शव फेंके जाने की यह एक महीने के भीतर चौथी घटना है। उन्होंने कहा कि खुले में शव फेंकने से आवारा कुत्ते उसे नोचते हैं, जिससे वातावरण खराब होता है और लोगों की आस्था को भी चोट पहुंचती है। महापौर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शव को वहां से उठवाकर उचित स्थान पर भिजवाया। दूसरी ओर, विधायक फूलसिंह मीणा ने भी साफ शब्दों में कहा कि यदि कोई गोपालक ऐसी हरकत कर रहा है, तो वह इसे तुरंत बंद करे, क्योंकि इससे गौसेवकों में भारी रोष पैदा होता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस खाली जमीन की झाड़ियां साफ करवाकर इसे समतल किया जाएगा, ताकि भविष्य में यूडीए या नगर निगम इसका सही उपयोग कर सके।