उदयपुर. शहर की बढ़ती आबादी, नए आवासीय क्षेत्रों के विस्तार और भविष्य में बढ़ने वाली बिजली की मांग को देखते हुए बिजली तंत्र को मजबूत करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत शहर के पांच नए इलाकों में 33 केवी जीएसएस स्थापित किए जाएंगे। वहीं, पहले से संचालित चार 132 केवी जीएसएस की क्षमता में भी बढ़ोतरी की गई है। इन बदलावों से बिजली आपूर्ति व्यवस्था को अतिरिक्त क्षमता मिलेगी और भविष्य में बढ़ने वाले लोड को संभालने में मदद मिलेगी। नए जीएसएस के लिए चित्रकूटनगर, बेदला, पालड़ी, तीतरड़ी और भोइयों की पचोली में स्थान तय किए गए हैं। इनमें तीन स्थानों पर जमीन संबंधी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि तीतरड़ी और भोइयों की पचोली में जमीन चिह्नित कर डिमांड राशि जमा कराने की प्रक्रिया चल रही है। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद आगामी तीन साल में इन जीएसएस का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है।