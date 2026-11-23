उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। ऋषभदेव थाने में शराब तस्कर को छोड़ने की एवज में 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और रकम नहीं देने पर थाने के अंदर मारपीट करने के संगीन आरोप लगे हैं। आरोप है कि एक एएसआई ने थानाधिकारी (सीआई) के नाम पर रिश्वत की डिमांड की। शिकायत मिलने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मामले की जांच शुरू कर दी है।