Rajasthan : एक साल में परिवार में हुईं 3 मौतें, ASI दुर्गाराम के निधन से गांव में शोक, राजकीय सम्मान से हुआ अंतिम संस्कार

एएसआइ दुर्गाराम भील (50 वर्ष) एसआइ पद पर पदोन्नति के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने शनिवार सुबह सात बजे मंडोर स्थित राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर (आरपीटीसी) पहुंचे थे। उन्होंने दो किमी की दौड़ पूरी कर ली थी। इसके बाद उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा के अन्य चरणों में शामिल होना था। इसी दौरान सुबह करीब 8.30 बजे उनके सीने में अचानक दर्द हुआ और तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें पास के चंद्र मंगल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने सीपीआर देकर जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बाद में जोधपुर में पोस्टमार्टम करवाया गया। अचानक हुई इस घटना से पुलिस महकमे में शोक का माहौल था। पार्थिव देह बाड़मेर लाया गया, जहां पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इसमें पुलिस अधिकारियों और जवानों ने उन्हें अंतिम विदाई दी।