Rajasthan : बालोतरा। शादी के बाद दुल्हन की विदाई तो हर परिवार के लिए भावुक पल होता है, लेकिन बाड़मेर जिले के लंगेरा गांव में एक परिवार ने इस पल को यादगार बना दिया। दादा की 14 साल पुरानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए दूल्हा-दुल्हन को हेलिकॉप्टर से ससुराल लाया गया। बालोतरा जिले के जेठंतरी से लंगेरा तक करीब 100 किलोमीटर का सफर दोनों ने आसमान में तय किया। गांव पहुंचने पर बैंड-बाजे, नाच-गाने और पारंपरिक रस्मों के साथ उनका स्वागत किया गया। परिवार ने इस पहल के जरिए बहू को बेटी की तरह सम्मान और स्नेह देने का संदेश भी दिया।