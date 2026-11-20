इस पति-पत्नी की जोड़ी का सियासी सफर काफी लंबा और दमदार रहा है। गफूर अहमद पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं और बाड़मेर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की कमान भी संभाल चुके हैं। दूसरी तरफ, शम्मा बानो भी लगभग 20 साल से सक्रिय राजनीति में हैं। साथ ही चौहटन व धनाऊ की प्रधान बी रह चुकी हैं। महिलाओं के लिए किए गए कामों के चलते उन्हें भारत सरकार से सम्मान भी मिल चुका है। इसके अलावा वे राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और पश्चिम बंगाल महिला कांग्रेस की प्रभारी जैसी बड़ी जिम्मेदारियां भी निभा चुकी हैं।