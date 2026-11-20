हनुमान बेनीवाल। फाइल फोटो- पत्रिका
बालोतरा। बालोतरा जिले में जिला परिषद और 11 पंचायत समितियों के चुनाव परिणाम सामने आने के बाद जिला प्रमुख और प्रधान पदों को लेकर राजनीतिक समीकरण बनना शुरू हो गए हैं। जिला परिषद में भाजपा और कांग्रेस को बराबर सीटें मिली हैं, जबकि आरएलपी सात सीटों के साथ किंगमेकर बन गई है। वहीं पंचायत समितियों में भी तीन जगह किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में इन समितियों में प्रधान बनाने के लिए आरएलपी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। जिला परिषद के कुल 31 वार्डों में भाजपा और कांग्रेस ने 12-12 वार्डों में जीत दर्ज की है। वहीं आरएलपी के खाते में सात वार्ड आए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी कोई भी वार्ड नहीं जीत पाए। जिला प्रमुख पद के लिए बहुमत का आंकड़ा हासिल करने की चुनौती भाजपा और कांग्रेस दोनों के सामने है। ऐसे में आरएलपी के सात सदस्य जिला प्रमुख चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।
जिले की 11 पंचायत समितियों के चुनाव परिणामों में भाजपा को तीन और कांग्रेस को चार पंचायत समितियों में स्पष्ट बहुमत मिला है। वहीं आरएलपी को एक पंचायत समिति में बहुमत मिला है। शेष तीन पंचायत समितियों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। इन तीन पंचायत समितियों में प्रधान पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक जोड़-तोड़ देखने को मिल सकती है। यहां आरएलपी के सदस्य भाजपा और कांग्रेस के लिए अहम हो सकते हैं। दोनों दलों को प्रधान पद हासिल करने के लिए समर्थन जुटाना होगा।
भाजपा - 12
कांग्रेस - 12
आरएलपी - 7
निर्दलीय - 0
कुल - 31
भाजपा - 6
कांग्रेस - 9
कुल - 15
भाजपा - 4
कांग्रेस - 9
निर्दलीय - 2
कुल - 15
भाजपा -9
कांग्रेस -2
आरएलपी - 4
कुल - 15
भाजपा - 4
कांग्रेस - 5
आरएलपी -10
निर्दलीय - 0
कुल - 19
भाजपा - 5
कांग्रेस - 2
आरएलपी - 7
निर्दलीय -1
कुल - 15
भाजपा - 4
कांग्रेस - 6
आरएलपी - 5
कुल - 15
भाजपा - 7
कांग्रेस - 7
निर्दलीय - 1
कुल - 15
भाजपा - 10
कांग्रेस - 13
निर्दलीय - 0
कुल - 23
भाजपा - 9
कांग्रेस - 4
आरएलपी - 2
कुल - 15
भाजपा - 3
कांग्रेस - 10
आरएलपी - 1
निर्दलीय - 1
कुल - 15
भाजपा - 12
कांग्रेस - 3
आरएलपी - 2
कुल - 17
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|वार्ड
|उम्मीदवार का नाम
|पार्टी
|1
|जेठा राम
|कांग्रेस
|1
|तिलोक चन्द
|भाजपा
|1
|पप्पु राम
|RLP
|2
|गजा राम
|निर्दलीय
|2
|घमण्डाराम
|RLP
|2
|राकेश कुमार
|भाजपा
|2
|वगताराम
|कांग्रेस
|3
|धापू देवी
|कांग्रेस
|3
|ममता कंवर
|भाजपा
|3
|शांति
|RLP
|4
|झीमो देवी
|RLP
|4
|निरमा
|कांग्रेस
|4
|संतोष कुमारी
|भाजपा
|5
|अमरा राम
|BSP
|5
|जालम सिंह
|निर्दलीय
|5
|नितेश कुमार
|RLP
|5
|भवानी सिंह राठौड़
|भाजपा
|5
|श्रवण
|कांग्रेस
|6
|मुकनाराम
|भाजपा
|6
|वालाराम
|कांग्रेस
|6
|सोमा राम
|RLP
|7
|अनिता डिगलर
|भाजपा
|7
|अमिया
|RLP
|7
|सुगन
|कांग्रेस
|8
|पप्पू देवी
|कांग्रेस
|8
|भारमल राम
|RLP
|8
|शंकराराम
|भाजपा
|9
|नेनू देवी
|भाजपा
|9
|पुष्पा
|RLP
|9
|सोनी
|कांग्रेस
|10
|कान्ता
|भाजपा
|10
|निरमा देवी
|RLP
|10
|मीमा देवी
|कांग्रेस
|11
|थाना राम
|RLP
|11
|पुखराज
|भाजपा
|11
|बांकाराम जांगिड
|कांग्रेस
|11
|हेमाराम
|BSP
|12
|चुतर राम चौधरी
|निर्दलीय
|12
|चूनीलाल
|कांग्रेस
|12
|तेजाराम सारण
|भाजपा
|12
|नरपत कुमार
|RLP
|13
|छगना राम
|भाजपा
|13
|बिजला राम
|निर्दलीय
|13
|महेन्द्र कुमार
|RLP
|13
|सवदा राम
|कांग्रेस
|14
|जीवा राम
|भाजपा
|14
|रामाराम
|निर्दलीय
|14
|सागर मल
|कांग्रेस
|14
|हरीराम
|RLP
|15
|अणसी
|RLP
|15
|तगी देवी
|कांग्रेस
|15
|मंजू
|भाजपा
|16
|मोहनी देवी
|कांग्रेस
|16
|शुशिला
|भाजपा
|17
|धोली
|कांग्रेस
|17
|रामेश्वरी
|भाजपा
|18
|उर्मिला कंवर तंवर
|कांग्रेस
|18
|कमला
|भाजपा
|18
|गुडिया
|RLP
|19
|निता देवी
|भाजपा
|19
|सीमा देवी
|कांग्रेस
|20
|नाथाराम
|कांग्रेस
|20
|लीला
|RLP
|20
|शंकरलाल
|भाजपा
|21
|गरिमा राजपुरोहित
|कांग्रेस
|21
|मंजू कंवर
|भाजपा
|22
|अगरी देवी
|कांग्रेस
|22
|रेखा
|भाजपा
|23
|पारस राम
|भाजपा
|23
|फुलाराम
|कांग्रेस
|23
|मसराराम
|निर्दलीय
|24
|मनीषा
|कांग्रेस
|24
|मोरी देवी
|भाजपा
|25
|जमना
|भाजपा
|25
|मेथी
|कांग्रेस
|26
|भगा राम
|BSP
|26
|राजुराम
|RLP
|26
|राजेन्द्र सिंह
|भाजपा
|26
|श्रवण सिंह
|कांग्रेस
|27
|नीलू
|कांग्रेस
|27
|पारस कंवर
|भाजपा
|27
|पोनी देवी
|BSP
|28
|अमराराम चौधरी
|भाजपा
|28
|थान सिंह
|RLP
|28
|बाबूलाल चौधरी
|कांग्रेस
|29
|जसाराम
|भाजपा
|29
|बाबूलाल
|कांग्रेस
|29
|मोटा राम
|RLP
|क्र.
|पंचायत समिति का नाम
|कुल वार्ड
|1
|बालोतरा
|23
|2
|धोरीमन्ना
|15
|3
|गिड़ा
|19
|4
|गुड़ामालानी
|17
|5
|कल्याणपुर
|15
|6
|पादरू
|15
|7
|पायला कलां
|15
|8
|पाटोदी
|15
|9
|समदड़ी
|15
|10
|सिणधरी
|15
|11
|सिवाना
|15
|कुल
|11 पंचायत समितियां
|179
|वार्ड
|आरक्षण
|उम्मीदवार का नाम
|पार्टी
|1
|सामान्य
|हरी सिंह
|भाजपा
|1
|सामान्य
|माधाराम
|कांग्रेस
|1
|सामान्य
|रमेश कुमार
|RLP
|2
|सामान्य महिला
|अजमत
|RLP
|2
|सामान्य महिला
|खेतू देवी
|कांग्रेस
|2
|सामान्य महिला
|देशु कंवर
|भाजपा
|3
|OBC महिला
|सजियों कुमारी
|भाजपा
|3
|OBC महिला
|भंवरी
|कांग्रेस
|3
|OBC महिला
|रेखा कुमारी
|RLP
|4
|SC
|मगु देवी
|RLP
|4
|SC
|थानाराम
|कांग्रेस
|4
|SC
|लुम्बाराम
|भाजपा
|5
|सामान्य महिला
|आम्बू देवी
|भाजपा
|5
|सामान्य महिला
|मांगी देवी डऊकिया
|कांग्रेस
|5
|सामान्य महिला
|आसू कंवर
|निर्दलीय
|5
|सामान्य महिला
|गीता देवी
|RLP
|6
|ST
|पारस मल भाटी
|RLP
|6
|ST
|धर्मेन्द्र कुमार
|कांग्रेस
|6
|ST
|मोहनलाल
|भाजपा
|7
|SC महिला
|सन्तोष देवी
|भाजपा
|7
|SC महिला
|मीरा
|कांग्रेस
|8
|सामान्य महिला
|राधा देवी
|कांग्रेस
|8
|सामान्य महिला
|ममता देवी
|भाजपा
|9
|OBC
|मानाराम
|भाजपा
|9
|OBC
|गेना राम
|कांग्रेस
|9
|OBC
|मोहन लाल
|निर्दलीय
|9
|OBC
|हेमंत कुमार
|RLP
|10
|सामान्य
|भँवर सिंह
|निर्दलीय
|10
|सामान्य
|प्रेमकरण
|कांग्रेस
|10
|सामान्य
|सवाई सिंह
|भाजपा
|11
|सामान्य महिला
|रिंकू राजपुरोहित
|भाजपा
|11
|सामान्य महिला
|निमाजी
|कांग्रेस
|12
|OBC
|गोपे खां
|RLP
|12
|OBC
|सकुर खां
|कांग्रेस
|12
|OBC
|बलदेव गोदारा
|भाजपा
|13
|सामान्य महिला
|चांद कंवर
|भाजपा
|13
|सामान्य महिला
|जमना देवी
|कांग्रेस
|13
|सामान्य महिला
|गीता देवी
|RLP
|14
|सामान्य
|धोले खाँ
|RLP
|14
|सामान्य
|हासम खां
|निर्दलीय
|14
|सामान्य
|मूसे खां
|कांग्रेस
|14
|सामान्य
|कैलाशदान
|भाजपा
|15
|सामान्य
|हासम खां
|भाजपा
|15
|सामान्य
|रोशन अली
|कांग्रेस
|15
|सामान्य
|जमाल खां
|RLP
|वार्ड
|आरक्षण
|उम्मीदवार का नाम
|पार्टी
|1
|ST
|श्रवणराम
|भाजपा
|1
|ST
|पुखराज
|निर्दलीय
|1
|ST
|गोपाराम
|निर्दलीय
|1
|ST
|महेन्द्र कुमार
|कांग्रेस
|1
|ST
|देवाराम
|निर्दलीय
|2
|सामान्य महिला
|मनीषा
|कांग्रेस
|2
|सामान्य महिला
|रेसा
|भाजपा
|3
|ST महिला
|कैलाश देवी
|भाजपा
|3
|ST महिला
|रेशमी
|कांग्रेस
|4
|SC
|छगनाराम
|भाजपा
|4
|SC
|पेमा राम
|कांग्रेस
|5
|सामान्य
|पुनमाराम
|कांग्रेस
|5
|सामान्य
|लादूराम
|भाजपा
|6
|सामान्य
|पन्ने सिंह
|कांग्रेस
|6
|सामान्य
|भंवर सिंह
|भाजपा
|6
|सामान्य
|गजेन्द्र कुमार
|निर्दलीय
|7
|OBC
|चुन्नीदेवी
|निर्दलीय
|7
|OBC
|दौलत कुमार चौधरी
|कांग्रेस
|7
|OBC
|ओमगिरी
|RLP
|7
|OBC
|शैतानसिंह
|भाजपा
|8
|सामान्य
|भीमसिंह
|कांग्रेस
|8
|सामान्य
|जबरसिंह राजपुरोहित
|भाजपा
|8
|सामान्य
|छगनाराम
|निर्दलीय
|9
|सामान्य महिला
|पवनी
|भाजपा
|9
|सामान्य महिला
|मंजू देवी
|कांग्रेस
|10
|सामान्य
|आंसू राम
|कांग्रेस
|10
|सामान्य
|हीरालाल
|भाजपा
|10
|सामान्य
|राजुराम
|निर्दलीय
|11
|सामान्य
|रतनाराम
|निर्दलीय
|11
|सामान्य
|प्रेमाराम
|कांग्रेस
|11
|सामान्य
|मगसिंह
|भाजपा
|12
|SC महिला
|कनिया
|कांग्रेस
|12
|SC महिला
|राधा
|भाजपा
|13
|सामान्य महिला
|सूरजदेवी
|निर्दलीय
|13
|सामान्य महिला
|संतोष कँवर
|भाजपा
|13
|सामान्य महिला
|चन्दा
|कांग्रेस
|14
|OBC महिला
|लीला
|कांग्रेस
|14
|OBC महिला
|गोमतीदेवी
|भाजपा
|15
|सामान्य महिला
|सरोज
|भाजपा
|15
|सामान्य महिला
|पवनी
|कांग्रेस
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