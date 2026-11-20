सुशील कंवर पलाड़ा
राजस्थान के पंचायत राज चुनाव परिणामों में अजमेर जिले से एक बड़ा सियासी उलटफेर सामने आया है। चुनावी आंकड़ों और प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, अजमेर जिला परिषद के वार्ड नंबर 2 से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रत्याशी, मसूदा की पूर्व विधायक और दो बार की जिला प्रमुख रहीं सुशील कंवर पलाड़ा को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। राजनेता एवं व्यवसायी भंवर सिंह पलाड़ा की पत्नी सुशील कंवर पलाड़ा की इस हार ने अजमेर की स्थानीय राजनीति और आगामी जिला प्रमुख के समीकरणों पर नई बहस छेड़ दी है।
राजनीतिक विश्लेषकों और उपलब्ध चुनावी रिकॉर्ड के मुताबिक, सुशील कंवर पलाड़ा का यह चुनाव कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा था:
अक्टूबर 2026 में हुई थी भाजपा में वापसी: वर्ष 2020 के जिला प्रमुख चुनाव में पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। हाल ही में अक्टूबर 2026 में उनकी भाजपा में घर वापसी हुई थी और पार्टी ने उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें अजमेर जिला परिषद के वार्ड नंबर 2 से अपना आधिकारिक प्रत्याशी बनाया था।
दिग्गज चेहरे की हार से बदले समीकरण: विधानसभा और जिला प्रमुख जैसे बड़े पदों पर रहने के बावजूद वार्ड स्तर के इस चुनाव में मिली हार को अजमेर के राजनीतिक हलकों में एक बड़े उलटफेर के तौर पर देखा जा रहा है। इस परिणाम का सीधा असर अब अजमेर जिला परिषद के बोर्ड गठन और प्रमुख पद की दौड़ पर पड़ना तय माना जा रहा है।
सुशील कंवर पलाड़ा का पिछले दो दशकों का राजनीतिक सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा है-
|वर्ष / कार्यकाल
|प्रमुख राजनीतिक पद व घटनाक्रम
|2005
|भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्यता ग्रहण कर सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया।
|2010–2014
|भाजपा प्रत्याशी के रूप में पहली बार अजमेर जिला परिषद की जिला प्रमुख निर्वाचित हुईं।
|2013–2018
|2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर मसूदा सीट से 33,052 मत प्राप्त कर निकटतम प्रतिद्वंद्वी ब्रह्मदेव कुमावत को 4,762 मतों से हराया और विधायक बनीं। इस दौरान विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण समिति की सदस्य भी रहीं।
|2020–2025
|दिसंबर 2020 में टिकट न मिलने पर बागी (निर्दलीय) उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और कांग्रेस के समर्थन से 23 मत हासिल कर भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह (9 मत) को हराकर दूसरी बार जिला प्रमुख बनीं।
|2026
|अक्टूबर 2026 में भाजपा में पुनः शामिल होकर वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ा, जहां उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा।
15 नवंबर 1974 को सीकर जिले के नीम का थाना स्थित ग्राम नरसिंहपुरी में जन्मीं सुशील कंवर पलाड़ा ने जयपुर के ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की है। राजनीति के साथ-साथ वे पुष्कर स्थित होटल व्यवसाय (निदेशक, होटल भंवर सिंह पैलेस) और शैक्षणिक व सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ी रही हैं।
अपने पहले जिला प्रमुख कार्यकाल के दौरान पंचायती राज सशक्तीकरण के लिए अजमेर जिला परिषद को भारत सरकार से राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार और 51 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई थी। इसके अलावा उन्होंने 'जिला परिषद आपके द्वार' अभियान का संचालन किया तथा 2008 से अजमेर क्षत्रिय महासभा की अध्यक्ष और अनाथ आश्रम 'अपना घर' की संरक्षक के रूप में भी सक्रिय रही हैं।
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