राजस्थान के पंचायत राज चुनाव परिणामों में अजमेर जिले से एक बड़ा सियासी उलटफेर सामने आया है। चुनावी आंकड़ों और प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, अजमेर जिला परिषद के वार्ड नंबर 2 से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रत्याशी, मसूदा की पूर्व विधायक और दो बार की जिला प्रमुख रहीं सुशील कंवर पलाड़ा को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। राजनेता एवं व्यवसायी भंवर सिंह पलाड़ा की पत्नी सुशील कंवर पलाड़ा की इस हार ने अजमेर की स्थानीय राजनीति और आगामी जिला प्रमुख के समीकरणों पर नई बहस छेड़ दी है।