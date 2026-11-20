RLP Popatlal Sargara
राजस्थान के पंचायतीराज चुनाव परिणामों के बीच बालोतरा जिले की सिवाना पंचायत समिति से एक बेहद चौंकाने वाला और दिलचस्प घटनाक्रम सामने आया है। लगातार 14 चुनाव हारने वाले राजस्थान के चर्चित 'रियल लाइफ पोपटलाल' यानी पोपटलाल सरगरा को अपने 15वें चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा है। दिलचस्प बात यह रही कि आधिकारिक चुनाव परिणाम घोषित होने से पहले ही सोशल मीडिया पर पोपटलाल के 11 वोटों से जीतने की खबर तेजी से वायरल हो गई थी और कई मीडिया चैनलों ने भी इसे ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में चला दिया था। लेकिन जब निर्वाचन विभाग द्वारा आधिकारिक नतीजों की घोषणा की गई, तो वह खबर महज एक अफवाह निकली। सिवाना पंचायत समिति के वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस प्रत्याशी रेखा देवी ने जीत दर्ज की है, जबकि हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पोपटलाल सरगरा 15वीं बार भी चुनावी वैतरणी पार करने से चूक गए।
20 नवंबर 2026 को मतगणना के दौरान सिवाना पंचायत समिति के वार्ड नंबर 9 के नतीजों को लेकर जमकर भ्रम की स्थिति बनी। आधिकारिक घोषणा से पहले ही इंटरनेट और व्हाट्सएप ग्रुपों पर यह संदेश वायरल हो गया कि पोपटलाल ने 11 वोटों के अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। चर्चा अधिक होने के कारण कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी इस अपुष्ट सूचना को खबर के रूप में प्रसारित कर दिया।
जब प्रशासन और निर्वाचन अधिकारियों ने अंतिम परिणाम जारी किए, तो पूरा समीकरण उलट गया। वायरल दावे के विपरीत पोपटलाल चुनाव हार चुके थे और कांग्रेस की रेखा देवी को विजयी घोषित किया गया।
बालोतरा जिले के समदड़ी क्षेत्र के रहने वाले करीब 59 वर्षीय पोपटलाल सरगरा पिछले कई दशकों से ग्राम पंचायत से लेकर देश की संसद तक के चुनावों में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब तक अधिकतर चुनाव निर्दलीय लड़ने वाले पोपटलाल को इस बार RLP का सिंबल मिला था, लेकिन परिणाम नहीं बदल सका:
|चुनाव का स्तर
|कितनी बार लड़े
|मुख्य क्षेत्र / विवरण
|परिणाम
|सरपंच चुनाव
|5 बार
|समदड़ी / स्थानीय ग्राम पंचायत (बालोतरा/बाड़मेर क्षेत्र)
|हार
|विधानसभा (MLA)
|4 बार
|सिवाना / बाड़मेर क्षेत्र की विधानसभा सीटें
|हार
|लोकसभा (MP)
|4 बार
|बाड़मेर-जैसलमेर लोकसभा सीट (2009 में तीसरे स्थान पर रहे, 2024 में भी लड़ा)
|हार
|जिला परिषद सदस्य
|1 बार
|स्थानीय वार्ड (कुछ चुनाव अपनी पत्नी को भी लड़वाए)
|हार
|पंचायत समिति सदस्य (2026)
|1 बार
|सिवाना पंचायत समिति वार्ड नंबर 9 (RLP प्रत्याशी)
|हार
|कुल (15 चुनाव)
|15 बार
|पंचायत से संसद तक का सफर
|15 बार हार
भले ही 15वें प्रयास में भी जीत उनसे दूर रह गई हो, लेकिन चुनाव लड़ने के प्रति पोपटलाल का जुनून और सादगी उन्हें हमेशा सुर्खियों में रखती है। चुनाव लड़ने के जुनून में उन्होंने अपनी जमीन और पालतू पशु तक बेच दिए थे। चुनाव खर्च और जमानत राशि के लिए वे वर्षों तक पैसे जोड़ते रहे, जबकि उनके परिवार और बेटे ने मजदूरी करके घर का गुजर-बसर किया।
बिना किसी बड़े काफिले या गाड़ियों के, वे पैदल या साधारण बसों में सफर करके अकेले ही घर-घर जाकर वोट मांगते रहे हैं। गौरतलब है कि अक्टूबर 2026 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बायतू विधायक हरीश चौधरी ने एक बैठक के दौरान पोपटलाल के चुनाव लड़ने के जुनून का जिक्र किया था, जिसके बाद वे पूरे राजस्थान में 'रियल लाइफ पोपटलाल' के नाम से मशहूर हो गए थे।
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